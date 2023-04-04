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Общество

Четвертый месяц без работы. Коллектив «Пятого канала» обратился к президенту

Коллектив «Пятого канала» обратился к главе государства Садыру Жапарову и главе кабинета министров Акылбеку Жапарову с просьбой решить их дальнейшую судьбу. Видеозапись обращения опубликована на официальной странице канала в Facebook.

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«Мы четвертый месяц сидим без работы. Нам не объяснили, что дальше будет с нами. В начале года говорили, что передадут мэрии Бишкека. Говорят, что наш канал с 25-летней историей и вовсе хотят закрыть. Наш коллектив больше 60 сотрудников. Завтра будет рассматриваться наш вопрос в Жогорку Кенеше. Я надеюсь, что наши голоса будут услышаны и нас не оставят на улице», — сказал шеф-редактор Эрмек Куренкеев.

Напомним, кабинет министров разработал проект программы приватизации государственной собственности в Кыргызстане на 2023–2025 годы и внесения изменений в программу по эффективному управлению и распоряжению национализированными объектами.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике 23 января заместитель министра экономики и коммерции Чынгыз Макешов сообщил, что в программе приватизации среди прочих значатся «Пятый канал» и «Пирамида». Первый предлагалось передать в ведение столичного муниципалитета, второй — ОАО «Кыргызалтын» в качестве уставного капитала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262431/
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