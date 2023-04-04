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Общество

Артисты Кыргызского театра оперы и балета выступили в Екатеринбурге

При поддержке Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге в столице Урала состоялось выступление творческого коллектива Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, посвященное 95-летию писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в МИД КР.

Зрители увидели отрывки спектаклей по произведениям кыргызских, русских и зарубежных классиков в исполнении признанных мастеров и молодых талантов кыргызского балетного искусства.

Выступление кыргызских артистов посетили представители правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, иностранных консульских учреждений, высших и средних учебных заведений, общественных и национально-культурных организаций, а также соотечественники, проживающие в регионе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262422/
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