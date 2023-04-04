В Бишкеке покажут музыкально-поэтическую фантазию

К 80-летнему юбилею театрального художника по костюмам Елены Топтыгиной в Бишкеке представят музыкально-поэтическую фантазию «Времена жизни». Об этом сообщили в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова.

Зрители увидят дефиле костюмов, а также фотографии, автором которых является Елена Топтыгина. Прозвучат стихи и песни ее любимых поэтов: Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Ивана Бунина, Марины Цветаевой.

Она создавала необыкновенные костюмы как художник-декоратор для героев спектаклей в Русском театре драмы, преподавала рисунок и живопись во Фрунзенском художественном училище.

Сейчас Елена Топтыгина живет в городе Санкт-Петербурге, создала несколько коллекций одежды, в ее работах преобладает лоскутная техника, также присутствует тонкий войлок, шьет авторские вещи и занимается фотографией.