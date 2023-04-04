Больше полумиллиона сомов украли из офиса одной из бишкекских фирм

Оперативники ГУВД Бишкека задержали подозреваемых в совершении серии краж. Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.

«20 марта в УВД Ленинского района с заявлением обратился потерпевший. В этот же день в 1.25 неизвестные выдавили оконную раму и проникли в один из офисов, расположенных по улице Токтогула. Они похитили из сейфа 600 тысяч сомов и две пары обуви Adidas общей стоимостью 46 тысяч. По факту кражи возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний К.И. Следствие установило его возможную причастность к 10 аналогичным преступлениям.