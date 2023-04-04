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Общество

Число россиян, посетивших Кыргызстан в 2022 году, увеличилось почти вдвое

Число россиян, посетивших Кыргызстан, в 2022 году увеличилось почти вдвое по сравнению с показателями 2021-го. Об этом журналистам сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности КР.

По ее данным, в прошлом году в Кыргызскую Республику прибыли 649 тысяч 919 граждан Российской Федерации, убыли — 621 тысяча 232. За 2021 год число посетивших Кыргызстан россиян было в примерно в 1,9 раза меньше.

Между тем, как сообщили ТАСС в посольстве РФ в КР, в настоящее время на постоянном учете в консульском отделе диппредставительства состоят примерно 15,2 тысячи человек.

«На временном — почти 6,5 тысячи», — отметили в дипмиссии. Эти цифры за последние несколько лет практически не изменились.

В соответствии с законодательством, находящиеся в республике россияне могут становиться на учет в консульстве в добровольном порядке, поэтому многие из них не видят необходимости посещения консульских отделов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262393/
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