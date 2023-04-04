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Общество

Стандарты и практику соблюдения прав человека в Кыргызстане проверят в ООН

Сотрудников Национального центра против пыток на практике обучили, как составлять отчеты в сфере нарушения прав человека. Об этом 24.kg сообщили в правозащитном движении «Бир дуйно Кыргызстан».

По его данным, знания необходимы для подготовки среднесрочного отчета в рамках универсального периодического обзора, поскольку Кыргызстану предстоит впервые подать среднесрочный отчет по соблюдению рекомендаций, полученных в третьем цикле УПО.

Справка

Универсальный периодический обзор (УПО) — это механизм, с помощью которого проверяются стандарты и практика соблюдения прав человека государствами — членами Организации Объединенных Наций (ООН). Это первый институт обзора, являющийся универсальным, а значит, все государства обязаны пройти через этот процесс, друг за другом на равных основаниях.

Ранее страна получила 232 рекомендации, из которых приняты к сведению 193.

Промежуточные отчеты могут быть представлены в качестве последующих действий по выполнению рекомендаций, они также могут поднять наболевшие вопросы и обратить внимание на отдельно взятые темы в области прав человека. Они являются добровольной «передовой практикой», поощряемой Верховным комиссаром ООН по правам человека, и передаются подразделениям и партнерам ООН.

Как отметила эксперт по гендеру, руководитель фонда «Энсан Диамонд» Джамиля Капарова, во многих отчетах не учитывался гендерный фактор. «В среднесрочном отчете важно отразить не просто статистику женщин, мужчин и несовершеннолетних, но и влияние, потребности женщин и детей. Женщинам, находящимся в заключении, сложнее, у них особые потребности в медицинском обслуживании, санитарии и гигиены. На это надо обращать внимание», — сказала она.

По словам руководителя «Бир Дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаиловой, голоса регионов важны при обсуждении проблем, в поиске путей решения, для усиления сотрудничества. Она добавила, что необходимо обсудить дальнейшую стратегию поддержки и развития государственного правозащитного института.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262388/
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