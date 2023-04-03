В Таласе частные заводы снизили закупочную цену на молоко. Фермеры недовольны

Молочные заводы Таласской области приостановили работу и не принимают молоко с 1 апреля. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, местные власти не могут решить проблему фермеров.

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«Заводы закупочные цены на молоко снизили на 26 сомов. Такая ситуация по всему региону. Люди просят поднять стоимость, но они говорят, что им это не выгодно. Хотя цены на молочные продукты недешевые. Люди отказываются сдавать по этой цене. Заводы сейчас не работают», — говорят таласцы.

Они просят президента построить в Таласе государственный молочный завод и закупочные цены поднять выше 40 сомов за литр.

«С каждым днем цена на молоко подает, некоторые предлагают продавать по 20 сомов за литр. За такую сумму сейчас ни спички, ни соль не купишь. У многих кредиты. Они планировали вернуть займы за счет сдачи молока. Частные заводы о простых людях не думают, постройте нам государственный завод», — отмечают местные жители.