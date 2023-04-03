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Общество

С начала года в Кыргызстане отмечен рост заболеваемости корью и краснухой

С начала года в Кыргызстане выявлен 41 случай заболевания корью и 6 — краснухой. Об этом сообщил Минздрав с ссылкой на данные Республиканского центра иммунопрофилактики.

По его данным, основной причиной является снижение охватов плановой иммунизацией против кори и краснухи детей и взрослых, рост идет из числа отказов от профилактических прививок. Ведомство проводит работу по вакцинации кыргызстанцев от этих заболеваний.

«По данным ВОЗ, в настоящее время в Европейском регионе организации идет рост заболеваемости корью в следующих странах: Таджикистан — 513 случаев, Турция — 286, Россия — 233, Казахстан — 75, Великобритания — 56», — добавили в ведомстве.

  • Корь — заразное инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом. Для этой инфекции характерна высокая восприимчивость. То есть, если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным, вероятность заболеть для него чрезвычайно высока. Корь передается воздушно-капельным путем. Больной заразен для окружающих с последних двух дней инкубационного периода до четвертого дня высыпаний.

В начале заболевания появляются симптомы, похожие на простудные: общее недомогание, вялость, головная боль. На первый-второй день заболевания на слизистой оболочке щек появляются мелкие белесоватые пятна, а затем с четвертого-пятого дня от начала болезни отмечается поэтапное распространение сыпи: сначала за ушами, на лице, шее, в течение следующих суток сыпь возникает на туловище и руках, и затем на ногах. В последующие 3-5 дней при благоприятном течении симптомы уменьшаются, температура снижается.

Единственным способом защиты является вакцинация. По календарю профилактических прививок иммунизация против кори и краснухи проводится детям в 1 год и 6 лет.

Отметим, в начале года в соцсетях сообщили о вспышке кори в Бишкеке, однако в Минздраве это опровергли. В январе 2023-го в Кыргызстане всего зарегистрировано четыре случая кори, один из них завозной из Турции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262369/
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