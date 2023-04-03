4 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в Бишкекском и Чуйском предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-14.00 — отрезки улиц Панфилова, Пролетарской;

9.30-16.00 — средняя школа № 66;

9.30-17.00 — 8-й микрорайон, 32;

11.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Курганской, Куренкеева;

13.00-15.00 — отрезки улицы Белорусской, переулок Сонкульский;

14.30-16.30 — отрезок улицы Коенкозова;

9.00-12.00 — отрезки улиц Токтогула, Табышалиева, Турусбекова;

9.00-17.00 — проспект Жибек Жолу, 625, отрезки улиц Дагестанской, Кривоносова, Приморской, Луговой, Белгородской, Астраханской, Алыкулова, Кустанайской, Краснодарской, переулок Драгобычский, район «Киркомстром»;

9.30-12.30 — жилмассив «Алтын-Бешик» (улицы Азаттык, Алтын-Бешик, Ак-Жолтой, Долон, Козу- Баглан, Насыйкат, Республиканская);

9.30-15.00 — село Маевка (улицы Арычная, Больничная, Восточная, Молодая Гвардия, переулок Больничный);

9.00-18.00 — села Нижняя Ала-Арча (улица Чагая), Маевка (улицы Жапарова, Жанылык, Кара-Суйская, Молодая Гвардия, Пригородная, Родниковая, переулок Южный);

13.00-17.00 — улицы Кулиева, 183, Окраинная, 2 (военная часть).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Гроздь (улицы Гроздненская, Заводская, 60 лет Октября, Чуйская, Юбилейная, Садовая, Участок), Арашан (улицы Молдобекова, Стройка, Новостройка), Аламедин (улицы Гоголя, Школьная, Долон, Токтогула, Фрунзенская, Достук, Кыргызстанская, Чугуева, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Кожомкула, Манаса), Ленинское (улицы Мостовая, Новая, Речная, Набережная, Новосельская, Алма-Атинская, Проектируемая, Восточная, Коммунарская, Садовая, Виноградная, ПМК-3), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая);

9.00-17.00 — села Арашан (улицы Спортивная, Титова, Акматова, Молдобекова);

Сокулукский РЭС

9.00-12.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правда, Спортивная, Лесная, Больничная, Изакеева, Строительная, Северная, Апасова, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Фрунзе, Свободы, Пионерская, Зеленая Балка, Школьная, переулки Лесной, Северный, МТФ, 2А), Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасангусенова, Рамазана;

9.00-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Пушкина, Ленина, Южная, Степная, Крупская, Комсомольская, Красноармейская, Токтогула Дружба, Ала-Арчинская, Кирова);

10.00-15.00 — села Садовое (улица Южная), Сокулук (улицы Мельничная, Ошская, Советская, Труда, переулок Ленинградский);

11.00-17.00 — села Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная, Урочище, Сад-огород, Водозабор, Байтору), Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула);

Московский РЭС

9.00-13.00 — село Сретенка (клуб, радиоузел, больница);

13.00-15.00 — село Сретенка (улица Восточная);

9.00-15.00 — села Александровка (улица Школьная), Ак-Суу (переулок Дружбы), Садовое (улица Энгельса);

Жайылский РЭС

10.00-15.00 — город Кара-Балта (улицы Железнодорожная, Энергетическая, Джамбула, Кара-Балтинская, Тольятти, Толстого, Октябрьская);

10.00-17.00 — село Ставрополовка;

13.00-17.00 — село Алексеевка;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Эфиронос, Панфиловка (улицы Джакыпбекова, Юбилейная), город Каинды (улицы Куйбышева, Московская);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — город Кант (улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосова, Парковая, 25-го Партсъезда, Тагаева, переулок Мирный), села Кировское (улицы Южная, Зеленная, Суворова, Авизова, Кутузова, Центральная, Полевая, Садовая, Юбилейная, Гагарина, Прудовая), Котовское;

Токмакский РЭС

9.00-12.00 — город Токмак (улица Жантаева, 30);

13.00-17.00 — город Токмак (улица Жантаева, 25);

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Слободская, Гоголя, Фабричная, Есенина);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Жаны-Жол (улица Келгенбаева, кошара);

Кеминский РЭС