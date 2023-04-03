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Общество

Система прослеживаемости лекарств. Включены уже почти 100 наименований

С момента запуска системы прослеживаемости лекарственных средств и медицинских изделий в ней работают 40 организаций здравоохранения, 145 аптек и 13 аптечных складов. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в настоящее время система отслеживает 97 наименований наркотических и психотропных лекарственных средств.

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В ведомстве отметили, что для удобства населения разработано мобильное приложение «Дары-дармек», которое доступно в Google Play Market. Оно позволяет проверять лекарственные средства: производитель, импортер, срок годности, дата производства, номер партии, цену и статус лекарственного средства. В ближайшее время будут доступны определение месторасположения лекарственных средств (где и в какой аптеке можно найти то или иное лекарство) и поиск аналогов лекарств.

Напомним, система прослеживаемости лекарственных средств заработала с 4 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262349/
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