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Общество
Сюжеты: Милицейские ЧП, Насилие над детьми, Семейное насилие

Митинг за отставку главы ГУВД. Азамат Ногойбаев все же извинился за сказанное

Глава ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев под давлением правозащитников все же принес извинения за сказанные им слова о жертвах сексуального насилия. Об этом, выйдя со встречи с милицейским чиновником, сообщила глава правозащитной организации «Кылым шамы» Гульшайыр Абдирасулова.

«Поначалу он перечислял статьи из кодексов и говорил, что ничего не нарушил. Я спросила, понимает ли он, что своим заявлением дал зеленый свет насильникам? Чиновник принес извинения и сказал, что допустил ошибку, когда выступал. Сказал, что в отношении него сейчас идет служебная проверка», — прокомментировала она.

Участники митинга остались недовольны этим ответом и сообщили, что их дальнейшие действия будут зависеть от результатов служебной проверки. Они намерены добиться отставки главы столичного ГУВД.

Сегодня гражданские активисты и правозащитники собрались возле здания городской милиции. Поводом для акции стало высказывание высокопоставленного милицейского чиновника о девочках — жертвах насилия.

Напомним, глава ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев в прямом эфире на Facebook прокомментировал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Он заявил, что без вести пропавшие дети добровольно вступают в половой контакт.

По словам милицейского чиновника, «есть факты, когда без вести пропавшие девочки попадают в такую ситуацию: знакомятся с лицами, на добровольной основе переспят с ними, а потом получаются происшествия».

По факту его высказываний служба внутренних расследований МВД начала проверку. Омбудсмен Атыр Абдрахматова выступила с обращением по фактам насилия над несовершеннолетними. Она призывает представителей правоохранительных органов, прежде чем говорить что-либо о ребенке, понимать и принимать ответственность за свои слова и действия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262336/
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