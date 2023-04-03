Митинг за отставку главы ГУВД. Азамат Ногойбаев все же извинился за сказанное

Глава ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев под давлением правозащитников все же принес извинения за сказанные им слова о жертвах сексуального насилия. Об этом, выйдя со встречи с милицейским чиновником, сообщила глава правозащитной организации «Кылым шамы» Гульшайыр Абдирасулова.

«Поначалу он перечислял статьи из кодексов и говорил, что ничего не нарушил. Я спросила, понимает ли он, что своим заявлением дал зеленый свет насильникам? Чиновник принес извинения и сказал, что допустил ошибку, когда выступал. Сказал, что в отношении него сейчас идет служебная проверка», — прокомментировала она.

Участники митинга остались недовольны этим ответом и сообщили, что их дальнейшие действия будут зависеть от результатов служебной проверки. Они намерены добиться отставки главы столичного ГУВД.

Сегодня гражданские активисты и правозащитники собрались возле здания городской милиции. Поводом для акции стало высказывание высокопоставленного милицейского чиновника о девочках — жертвах насилия.

Напомним, глава ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев в прямом эфире на Facebook прокомментировал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Он заявил, что без вести пропавшие дети добровольно вступают в половой контакт.

По словам милицейского чиновника, «есть факты, когда без вести пропавшие девочки попадают в такую ситуацию: знакомятся с лицами, на добровольной основе переспят с ними, а потом получаются происшествия».

По факту его высказываний служба внутренних расследований МВД начала проверку. Омбудсмен Атыр Абдрахматова выступила с обращением по фактам насилия над несовершеннолетними. Она призывает представителей правоохранительных органов, прежде чем говорить что-либо о ребенке, понимать и принимать ответственность за свои слова и действия.