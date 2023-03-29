На КПП «Иркештам-автодорожный» скопление грузовиков: комментарий Погранслужбы

Пункты пропуска, расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

В ведомстве отмечают, что по состоянию на 29 марта наблюдается скопление грузовых транспортных средств перед КПП «Иркештам-автодорожный».

«Это связано с увеличением количества выданных виз для граждан Кыргызстана, занимающихся грузоперевозками. На увеличение грузопотока повлияло и улучшение погодных условий. Следует отметить, что в связи с увеличением грузопотока личный состав КПП «Иркештам-автодорожный» работает в сверхурочном режиме, пропуская в сутки через границу более 300 грузовых автомашин, что в разы выше пропускной способности КПП. Пограничная служба ГКНБ просит водителей и грузоперевозчиков отнестись с пониманием к данной ситуации», — говорится в сообщении.