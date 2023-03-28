В Бишкеке презентовали проект подземного хранения мусора

В столице презентовали проект подземного хранения мусора. Площадка находится на пересечении улиц Раззакова и Киевской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, проект реализует турецкая компания ОсОО «Агентство Интернэшнл Консалтинг», победившая в конкурсе, проведенном МП «Тазалык».

«Внедрение современных технологий позволит создать новую систему сбора и хранения мусора, улучшится эстетический облик городских улиц. Рядом с контейнерами и площадками не будет мусора и запаха от разложения пищевых отходов. А главное, точки сбора больше не будут местом скопления бродячих животных», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что проект находится на контроле градоначальника столицы Эмилбека Абдыкадырова.