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Общество

В Бишкеке презентовали проект подземного хранения мусора

В столице презентовали проект подземного хранения мусора. Площадка находится на пересечении улиц Раззакова и Киевской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, проект реализует турецкая компания ОсОО «Агентство Интернэшнл Консалтинг», победившая в конкурсе, проведенном МП «Тазалык».

«Внедрение современных технологий позволит создать новую систему сбора и хранения мусора, улучшится эстетический облик городских улиц. Рядом с контейнерами и площадками не будет мусора и запаха от разложения пищевых отходов. А главное, точки сбора больше не будут местом скопления бродячих животных», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что проект находится на контроле градоначальника столицы Эмилбека Абдыкадырова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261875/
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