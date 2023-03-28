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Общество

Сват президента Садыра Жапарова возглавил Бишкекасфальтсервис

Сват президента Садыра Жапарова возглавил Бишкекасфальтсервис. Это следует из информации, указанной в разделе «Структурные подразделения и муниципальные предприятия» мэрии столицы.

Официально о приходе на должность Турусбека Тумонбаева муниципалитет не сообщал.

Как отметили в пресс-службе, они информируют население о назначениях высшего руководства мэрии и глав районов. «С Турусбеком Тумонбаевым это не связано. Такую практику ввели давно», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, ранее журналисты выявляли сватов Садыра Жапарова, которые получили должности после его назначения исполняющим обязанности президента и премьер-министром. Турусбек Тумонбаев 21 октября 2021 года назначен главой государственного учреждения «Унаа» при ГРС, но позже уволен после скандала с тендером на полмиллиарда сомов. Таштанбек Каймазаров стал председателем Госслужбы миграции, а Алмазбек Акматов — председателем Счетной палаты. Журналисты-расследователи также выявляли родственников главы государства в компании «Востокэлектро».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261802/
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