Оползни, сели, лавины. Кто и как спасает нас от чрезвычайных ситуаций

Ежегодно в Кыргызстане происходит в среднем около 200 чрезвычайных ситуаций. Избежать стихийных бедствий нельзя, но их можно спрогнозировать, чтобы предупредить или минимизировать ущерб. Этим занимается департамент мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС.

В интервью 24.kg его директор Даурбек Сакыев рассказал, какие ЧС характерны для Кыргызстана и как о них можно узнать заранее.

— Даурбек Жоомартович, какие чрезвычайные ситуации характерны для Кыргызстана?

— Чрезвычайные ситуации делятся на несколько типов: природного, техногенного, экологического, биолого-социального и конфликтного характера. Мы осуществляем мониторинг, прогнозирование, предупреждение ЧС, направленных на защиту населения и территории от опасных природных и техногенных процессов.

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера могут быть эндогенные (тектоническое движение земной коры, сейсмическая активность) и экзогенные геологические (оползни, обвалы, сели, снежные лавины и другие), а также опасные гидрометеорологические явления (град, сильный ветер и другие).

За 12 лет в Кыргызстане зарегистрировано 4 тысячи 378 чрезвычайных ситуаций, или в среднем по 199 в год, почти треть из них связана с селями и паводками.

По частоте, распространенности, а также по наносимому суммарному ущербу они находятся на первом месте среди других опасных природных процессов — только за последние 10 лет прямой материальный ущерб от селей и паводков составил более 15 миллиардов сомов.

Кроме того, Кыргызстан несет колоссальные убытки из-за оползневых процессов. Почти 8 процентов от всей площади страны, или 15 тысяч квадратных километров, подвержено им.

Отмечу, что распространение, повторяемость, наносимый ущерб от опасных геологических процессов на территории Кыргызстана меняются от года к году. Однако статистический анализ показывает, что в многолетнем ракурсе наиболее опасными для населения, объектов экономики и инфраструктуры республики являются многочисленные оползни различного типа и генезиса, так как на их долю приходится наибольшее число погибших.

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— А разве мониторинг и прогнозирование не позволяют их предупредить? Для чего они, вообще, проводятся?

— Под мониторингом понимается система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, происходящими в природе и техносфере, чтобы предвидеть угрозы для человека и среды его обитания. Он позволяет отслеживать опасные природные процессы, изучать закономерности и причинно-следственные связи их развития, что в конечном счете способствует составлению пространственных и временных прогнозов.

Добавлю, что мониторингом природных явлений занимаются разные ведомства и научные организации. Для повышения точности и достоверности прогноза чрезвычайных ситуаций необходимо объединять все эти данные.

Но надо понимать, что прогнозирование — это исследовательский процесс, в результате которого получают вероятные сведения о будущем развитии явления. Даурбек Сакыев

Оно включает в себя ряд элементов. Один из них — информация об объекте прогнозирования, раскрывающая его поведение в прошлом и настоящем, а также закономерности этого поведения.

В настоящее время применяется обширный арсенал методов прогнозирования опасных природных явлений: историко-аналитические подходы, анализ результатов мониторинговых наблюдений, изучение предвестников опасных природных процессов и явлений и другие.

В ходе измерений и наблюдений, обработки их результатов (в том числе и дистанционных) широко используют технические достижения. Например, при детальном мониторинге ведущая роль переходит к наземным (инженерно-геологическим и геофизическим) методам исследований, а также к режимным наблюдениям с использованием специальной аппаратуры (GNSS, GPS), систем автоматизированного контроля в режиме реального времени, оснащенных датчиками (экстензометры, инклинометры, пьезометры, геофоны и другие) и соответствующими устройствами раннего оповещения об угрозе опасности.

— Какими инструментами и методами мониторинга пользуется ваш департамент?

— Мы применяем различные методы и программы мониторинга, взаимно дополняющие друг друга. Их выбор зависит от типа и масштаба распространения опасных природных явлений. Классическим методом получения информации остаются сбор данных во время полевых обследований и экспериментальных работ, статистическая обработка сведений многолетних наблюдений. Более разнообразную и новую информацию помогают получить современные приборы и технологии.

Сейчас мы широко применяем дистанционные методы наблюдения и измерения с помощью аэрофотосъемки.

Снимки со спутников и беспилотных летательных аппаратов позволяют получить огромный объем данных, что дает возможность построить реальные цифровые модели рельефа местности с географическими координатами и высотными отметками интересующих точек объекта или рельефа. Это позволяет отказаться от долговременных и затратных геодезических работ при подготовке картографического материала и получении количественных характеристик.

Среди этих методов на первый план выходят математическое и имитационное моделирование, машинное обучение, системный анализ, гидролого-географические обобщения и геоинформационные технологии.

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Моделирование является одним из важных и необходимых инструментов, используемых в ходе защитных мероприятий, а также при прогнозе параметров и зон охвата катастрофических селей, обвалов и оползней. Следует отметить, что моделирование и реальные наблюдения тесно взаимосвязаны — наилучшая оценка параметров уже произошедшего события может быть проведена путем совместного использования обоих методов.

Также одним из способов прогнозирования и оценки риска является составление карт природных опасностей, на которых выделяются площади и участки, подверженные опасным природным процессам.

Специалисты нашего департамента разработали серию тематических карт для наиболее распространенных видов природных опасностей: селей, паводков, подтопления, оползней, снежных лавин. Ежегодно мы выпускаем книгу «Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики», которая распространяется по всем областям и районам страны. В ней приведены сведения о наиболее распространенных и опасных природных процессах и явлениях, отдельных видах техногенных опасностей, которым подвержена территория республики.

— Мониторинг и прогнозирование — это хорошо. А что дальше? Недавно в Узгенском районе сошел оползень объемом свыше миллиона кубометров. В этот раз обошлось без жертв, хотя земляная масса остановилась всего в 300 метрах от домов жителей села Карла Маркса. Их успели эвакуировать. МЧС в своих сообщениях отмечало, что ваш департамент еще осенью рекомендовал отселить жителей, но это не было сделано. Почему так происходит?

— В Кыргызстане насчитывается более 4,5 тысячи оползневых очагов, из них 1 тысяча 186 представляют угрозу для 543 населенных пунктов, 321 объекта экономики и инфраструктуры.

За последние 25 лет оползни унесли жизни 279 человек, разрушили 542 жилых дома и многочисленные социальные объекты.

В целом по стране из опасных зон подлежат отселению 3 тысячи 837 семей, в том числе 2 тысячи 106 — в Ошской области и 1 тысяча 77 — в Джалал-Абадской.

В Кыргызстане практикуется пассивная мера защиты населения от оползневой опасности — отселение семей в безопасные зоны. Однако она стала неэффективной и не решает проблемы оползней, а наоборот, порождает многочисленные задачи для местной власти, связанные с трансформацией земель для переселенцев, строительством социальных и инфраструктурных объектов.

Вынужденное переселение становится потрясением для семей: изменение устоявшегося жизненного уклада, привычной скотоводческой деятельности, потеря скота как источника семейного дохода. Переселяемые семьи на новом месте сталкиваются с множеством проблем: отсутствие пастбищ, земельных наделов, водных ресурсов, соцобъектов и инфраструктуры и так далее. И зачастую эти обстоятельства вынуждают семьи возвращаться на свой страх и риск в «прежние места» проживания, независимо от государственной поддержки.

Кроме того, с вступлением в силу Закона «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» с 1 января 2017 года выделение долгосрочной льготной ссуды до 200 тысяч сомов на строительство жилых домов с обязательным условием переселения прекращено. При этом жилые дома, находящиеся в оползнеопасных зонах, не подлежат страхованию.

В связи с этим принято решение пересмотреть методы борьбы с оползневой опасностью и перейти от сложных и дорогостоящих процессов по отселению семей на стабилизацию склонов или ликвидацию ее источников.