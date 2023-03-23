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Общество

Уголовное дело против Айжаны Мырсан. Суд приговорил активистку к штрафу

Первомайский районный суд Бишкека завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденное в отношении Айжаны Мырсан. Ее приговорили к штрафу. Об этом 24.kg сообщила сама активистка.

«Суд длился почти год — с июля прошлого года. Заседания постоянно переносились. Следователь, возбудивший в отношении меня дело, так и не пришел на процесс. Была только эксперт, делавшая заключение по моему выступлению. Она подтвердила, что экспертиза проведена с нарушениями, что они не смогли рассмотреть мои высказывания с психологической точки зрения и что при таком раскладе вывод мог быть другим.

Отмечу, что религиоведческо-лингвистическая экспертиза проведена за одну ночь и, несмотря на то что видео моего выступления было на русском языке, экспертиза и ее результаты вынесены на кыргызском. Суд не признал независимую экспертизу, которую по нашей просьбе проводили специалисты в России. Это было действительно непредвзятое заключение, которое подтвердило, в моих словах была психологическая, экспрессивная краска. В итоге судья Тахмина Таджибаева приговорила меня к 100 тысячам сомов штрафа, что и требовала прокуратура», — сказала она.

Активистка подчеркнула, что не согласна с решением суда и в ближайшее время опротестует его во второй инстанции — в Бишкекском городском суде.

Напомним, в июле 2022 года в отношении активистки Айжаны Мырсан возбудили уголовное дело по статье 330 (возбуждение расовой, межнациональной вражды) УК КР. Следствие усмотрело признаки преступления в одном из прямых эфиров блогера в социальных сетях. Была назначена комплексная религиоведческо-лингвистическая экспертиза, по заключению которой выдвинули обвинения.

Отметим, что Айжана Мырсан получила широкую популярность благодаря своим публикациям в соцсетях. На своей странице в Facebook активистка критикует действующую власть.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261460/
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