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Общество

В мэрии рассказали, что будет в сквере в центре Бишкека

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров провел выездное совещание с представителями городских служб на месте благоустройства будущей зоны отдыха на перекрестке улиц Абдрахманова и Киевской. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, Бишкекглавархитектура разработала эскизный проект общественного пространства. В скором времени там появится уютный, зеленый сквер для горожан.

«Для удобства посетителей установят общественный туалет, павильоны по продаже цветов, газетные киоски с современным дизайном, скамейки и посадят деревья. На месте остановки для общественного транспорта планируют сделать разгрузочный пункт», — сообщили в мэрии.

Напомним, ранее в муниципалитете заявили, что на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской планируется разбить сквер. Будут убраны все объекты от улицы Киевской до бизнес-центра «Ордо». 7 февраля сотрудники Бишкекзеленхоза произвели массовую вырубку деревьев. В мэрии заверили, что это была санитарная обрезка. В Минприроды уничтожение зеленых насаждений признали незаконным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261416/
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