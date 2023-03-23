В мэрии рассказали, что будет в сквере в центре Бишкека

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров провел выездное совещание с представителями городских служб на месте благоустройства будущей зоны отдыха на перекрестке улиц Абдрахманова и Киевской. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, Бишкекглавархитектура разработала эскизный проект общественного пространства. В скором времени там появится уютный, зеленый сквер для горожан.

«Для удобства посетителей установят общественный туалет, павильоны по продаже цветов, газетные киоски с современным дизайном, скамейки и посадят деревья. На месте остановки для общественного транспорта планируют сделать разгрузочный пункт», — сообщили в мэрии.

Напомним, ранее в муниципалитете заявили, что на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской планируется разбить сквер. Будут убраны все объекты от улицы Киевской до бизнес-центра «Ордо». 7 февраля сотрудники Бишкекзеленхоза произвели массовую вырубку деревьев. В мэрии заверили, что это была санитарная обрезка. В Минприроды уничтожение зеленых насаждений признали незаконным.