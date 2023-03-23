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Общество

В Бишкеке начались ямочный ремонт дорог и нанесение разметки. Возможны пробки

Бишкекасфальтсервис начал благоустройство дорог столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на улице Ахунбаева (от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского) проводится ямочный ремонт.

На улицах Гагарина, проспекте Чингиза Айтматова и пересечении улиц Профессора Зимы и Архитекторской обновляют дорожную разметку.

Бригада по заливке трещин работает на улице Алыкулова от улицы Селекционной до улицы Толстого.

Муниципалитет приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261415/
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