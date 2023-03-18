В Кара-Балте похоронили уроженца Кыргызстана, погибшего в Украине

В Кара-Балте похоронили еще одного кыргызстанца, погибшего в боевых действиях в Украине. Информацию об этом 24.kg подтвердили в мэрии города.

Тимуру Гатиятуллину было 48 лет. Окончил среднюю школу № 2 в Кара-Балте. Двенадцать лет назад переехал в Россию, где получил гражданство.

Фото из интернета. Тимур Гатиятуллин

Из открытых источников известно, что он принял участие в специальной военной операции в качестве добровольца. На войну отправился в ноябре прошлого года, в начале 2023-го погиб близ Угледара. Разведен. Сиротой осталась 10-летняя дочь. Большая часть родственников Тимура Гатиятуллина похоронена в Кара-Балте. Это стало решающим фактором при выборе места захоронения.

Напомним, в январе стало известно о гибели 30-летнего жителя Кочкор-Аты Аяна Алишерова. В 2019 году в России был осужден по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». Погиб 24 ноября 2022-го на территории так называемой Донецкой Народной Республики (ДНР). В Жогорку Кенеше потребовали выяснить обстоятельства произошедшего. В середине февраля в селе Ленинском Чуйской области похоронили еще одного кыргызстанца, осужденного в России и завербованного для участия в военном конфликте в Украине в составе ЧВК «Вагнер». В конце февраля в Украине погиб еще один кыргызстанец Эрлан Эрмеков, отбывавший наказание в России.