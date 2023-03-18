19:59
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Кара-Балте похоронили уроженца Кыргызстана, погибшего в Украине

В Кара-Балте похоронили еще одного кыргызстанца, погибшего в боевых действиях в Украине. Информацию об этом 24.kg подтвердили в мэрии города.

Тимуру Гатиятуллину было 48 лет. Окончил среднюю школу № 2 в Кара-Балте. Двенадцать лет назад переехал в Россию, где получил гражданство.

из интернета
Фото из интернета. Тимур Гатиятуллин

Из открытых источников известно, что он принял участие в специальной военной операции в качестве добровольца. На войну отправился в ноябре прошлого года, в начале 2023-го погиб близ Угледара. Разведен. Сиротой осталась 10-летняя дочь. Большая часть родственников Тимура Гатиятуллина похоронена в Кара-Балте. Это стало решающим фактором при выборе места захоронения.

Напомним, в январе стало известно о гибели 30-летнего жителя Кочкор-Аты Аяна Алишерова. В 2019 году в России был осужден по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». Погиб 24 ноября 2022-го на территории так называемой Донецкой Народной Республики (ДНР). В Жогорку Кенеше потребовали выяснить обстоятельства произошедшего. В середине февраля в селе Ленинском Чуйской области похоронили еще одного кыргызстанца, осужденного в России и завербованного для участия в военном конфликте в Украине в составе ЧВК «Вагнер». В конце февраля в Украине погиб еще один кыргызстанец Эрлан Эрмеков, отбывавший наказание в России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261221/
просмотров: 6671
Версия для печати
Материалы по теме
Евросоюз ввел санкции против племянницы Путина и сына Медведева
В Украине депутат взорвал гранаты в сельсовете. Ранены не менее 26 человек
Украина поставляет РФ запчасти для самолетов при помощи кыргызской компании
В Украине в ходе боевых действий погиб еще один кыргызстанец
Кыргызстанец, участвовавший в войне в Украине, получил российский паспорт
Казакстанда «Камызяки» КВН командасынын концерттерине тыюу салуу талап кылынууда
Дело кыргызстанца, воевавшего в Украине, направлено на новое рассмотрение
Кыргызстан придерживается санкций, введенных против России, — глава МИД
Туристы из Украины и Чехии получили травмы в природном парке «Ала-Арча»
В росcийских школах будут показывать пропагандистские ролики о войне в Украине
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
На&nbsp;площади Ала-Тоо водрузили новый флаг. На&nbsp;нем 39&nbsp;лучей, вместо&nbsp;40 На площади Ала-Тоо водрузили новый флаг. На нем 39 лучей, вместо 40
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Житель Ноокена после обращения к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву получил первые документы Житель Ноокена после обращения к Камчыбеку Ташиеву получил первые документы
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
17:51
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура нача...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1956 года
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России