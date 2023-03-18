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Общество

Кыргызстан предложил Великобритании открыть визовый центр в Бишкеке

Кыргызстан предложил Великобритании открыть визовый центр в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Уточняется, что с 13 по 16 марта состоялся визит официальной делегации Кыргызской Республики в Великобританию в составе заместителя главы ведомста Нурдоолота Базарбаева, замминистра внутренних дел Нурбека Абдиева, а также представителей МИД и Международной организации по миграции.

Нурдоолот Базарбаев провел ряд встреч с представителями госорганов и агентств занятости Великобритании для обсуждения дальнейшего сотрудничества в рамках программ трудоустройства сезонных работников.

«Во встречах с Департаментом по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, Управлением по борьбе с бандитизмом и злоупотреблением трудом, Министерством продовольствия, а также с Департаментом визы и иммиграции Англии также приняли участие Нурбек Абдиев, представители МИД и Международной организации по миграции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с британской стороной обсуждены вопросы благосостояния работников, порядка их найма, социальных отчислений, медицинского страхования, принимаемые меры по предотвращению правонарушений со стороны граждан Кыргызстана, а также торговли людьми.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261186/
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