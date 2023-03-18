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Общество

Борьбу с коррупцией обсудили в Минздраве. Поручено перейти на безналичную оплату

Министр здравоохранения Гулнара Баатырова провела совещание с руководителями организаций здравоохранения республики. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Глава Минздрава отметила, что, несмотря на многочисленные предупреждения и поручения, постоянно поступают жалобы на поборы со стороны медиков.

«К сожалению, на днях мы стали свидетелями ситуации с участием руководителя организации здравоохранения. Конечно, сейчас преждевременно говорить о чем-либо, точку поставит следствие и компетентные органы», — сказала она.

Гулнара Баатырова поручила руководителям организаций здравоохранения в трехмесячный срок провести работу по переходу на безналичные платежи и исключению оборота наличных платежей между пациентами и организациями здравоохранения, а также проработать механизм вовлечения населения в борьбу с коррупцией и удовлетворенности качества медицинского обслуживания при помощи цифровых решений.

Министр особо акцентировала внимание на коррупционных составляющих при транспортировке пациентов, назначении необоснованных анализов, поручила пресекать все виды неэтичного маркетинга со стороны медицинских работников.

Напомним, ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении главного врача Национального госпиталя Токтобая Маанаева. Он задержан. Спецслужбы выявили коррупционные схемы — регулярные поборы, откаты при проведении тендеров, госзакупки по завышенным ценам у аффилированных поставщиков, фиктивное списание лекарств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261170/
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