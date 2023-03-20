Под снос. Ипподром «Ак-Кула» отправляется вслед за гостиницей «Иссык-Куль»

В скором времени жители Бишкека лишатся еще одного исторического места. В начале марта Садыр Жапаров посетил ипподром «Ак-Кула». Он распорядился внести предложение о сносе объекта, чтобы на его месте начать строительство жилья под ипотечное кредитование. Новый ипподром должны построить в другом месте, где именно — не уточняется.

24.kg решило напомнить историю уничтожения памятника истории и архитектуры.

Знаковый для конноспортивного мира республики объект, рассчитанный на 3 тысячи посадочных мест, был построен в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора Кыргызстана Владимира Нусова.

Общая площадь ипподрома — 60 гектаров , 5 из которых занимают конюшни. Когда-то он был обязательным пунктом для посещения всех без исключения правительственных делегаций. Здесь проводились выставки, скачки, работала ветлечебница, было открыто общежитие для сотрудников и спортсменов и конноспортивная школа. Здесь же развивались и национальные конные состязания, такие как «кок-бору».

С обретением независимости из-за недостаточного финансирования ипподром постепенно начал приходить в упадок. Его разрушению способствовало и чиновничье безразличие. В начале 90-х спортивный объект передали Министерству сельского хозяйства. В 1998-м ведомство продало его частникам. Спустя двадцать лет, в 2018 году, эту сделку признали нарушением, объект отсудили и передали муниципалитету.

В 2020-м спортивный комплекс лишили статуса памятника истории и архитектуры, якобы для того, чтобы провести реконструкцию с меньшими бюрократическими проволочками. Его признали аварийным. Однако дальше обещаний дело не сдвинулось. Ипподром разрушается по сей день.

Отметим, что ситуация, в которой оказался ипподром «Ак-Кула», как две капли воды похожа на историю с уничтожением гостиницы «Иссык-Куль». Ее точно так же долгое время держали закрытой, после вычеркнули из списка памятников, обещали реставрацию, но в итоге снесли.