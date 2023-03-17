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Общество
Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Родственники задержанных вновь вышли на акцию протеста

Фото 24.kg. Митинг в Бишкеке

В Бишкеке родственники активистов и политиков, содержащихся под стражей по делу об организации массовых беспорядков, вновь вышли на акцию протеста.

Около двухсот человек собрались в сквере имени Максима Горького. Участники акции призывают освободить задержанных, они считают уголовное дело политическим преследованием. В руках родственники держат плакаты: «Свобода мышления — неотъемлемое право каждого», «Свобода — высшая ценность» и прочие.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261064/
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