Аномальные холода. В Бишкеке открывают пункты обогрева

Из-за резкого понижения температуры воздуха в Бишкеке открывают пункты обогрева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, пункты обогрева организуют управление МЧС по городу Бишкеку совместно с муниципалитетом. Всего по городу разместят 10 палаток. В каждом пункте круглосуточно будут дежурить сотрудники МЧС.
Где расположены пункты обогрева
Первомайский район:
- пересечение улиц Раззакова и Киевской;
Октябрьский район:
- микрорайон № 5 около дома, 1/1, на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова;
- микрорайон № 12, возле Дома культуры;
- микрорайоне «Тунгуч», возле супермаркета «Глобус».
Ленинский район:
- возле кинотеатра «Октябрь» (западная сторона);
- возле кинотеатра «Манас»;
- юго-западная сторона Ленинского акимиата по адресу: проспект Чуй, 315.
Свердловский район:
- микрорайон «Восток-5», на остановке «Мини-Арбат»;
- парк жилмассива «Красный строитель» на улице Бельской (конечная остановка автобуса № 4);
- внутри Восточного автовокзала;
- ТЦ «Азия», на рынке «Дордой».