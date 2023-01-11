Аномальные холода. В Бишкеке открывают пункты обогрева

Из-за резкого понижения температуры воздуха в Бишкеке открывают пункты обогрева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, пункты обогрева организуют управление МЧС по городу Бишкеку совместно с муниципалитетом. Всего по городу разместят 10 палаток. В каждом пункте круглосуточно будут дежурить сотрудники МЧС.