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Общество

Аномальные холода. В Бишкеке открывают пункты обогрева

Из-за резкого понижения температуры воздуха в Бишкеке открывают пункты обогрева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, пункты обогрева организуют управление МЧС по городу Бишкеку совместно с муниципалитетом. Всего по городу разместят 10 палаток. В каждом пункте круглосуточно будут дежурить сотрудники МЧС.

Где расположены пункты обогрева

Первомайский район:

  • пересечение улиц Раззакова и Киевской;

Октябрьский район:

  • микрорайон № 5 около дома, 1/1, на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова;
  • микрорайон № 12, возле Дома культуры;
  • микрорайоне «Тунгуч», возле супермаркета «Глобус».

Ленинский район:

  • возле кинотеатра «Октябрь» (западная сторона);
  • возле кинотеатра «Манас»;
  • юго-западная сторона Ленинского акимиата по адресу: проспект Чуй, 315.

Свердловский район:

  • микрорайон «Восток-5», на остановке «Мини-Арбат»;
  • парк жилмассива «Красный строитель» на улице Бельской (конечная остановка автобуса № 4);
  • внутри Восточного автовокзала;
  • ТЦ «Азия», на рынке «Дордой».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255365/
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