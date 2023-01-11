ОСАГО. Ответы на главные вопросы автовладельцев

С начала 2023 года все автовладельцы обязаны застраховать свою гражданско-правовую ответственность. Времени на это дали немного. В случае отсутствия полиса уже с 1 апреля начнут штрафовать. Основные вопросы граждан относительно ОСАГО 24.kg адресовало Государственной страховой организации.
Какие документы нужны для получения полиса?
- Заявление о заключении договора;
- Паспорт, военный билет или водительское удостоверение (если страхователем является физическое лицо);
- Копия свидетельства о государственной регистрации или перерегистрации юридического лица (если страхователем является юрлицо);
- Свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
- Диагностическая карта при наличии;
- Документ, подтверждающий право владения транспортом, а в случае регистрации его на иное лицо — доверенность с правом отчуждения.
Если сведения, указанные в заявлении, изменились, нужно сообщить об этом страховщику в течение трех календарных дней.
На какой срок заключается договор?
На срок не более 12 месяцев. По согласию сторон договор может заключаться на срок менее года, но не менее пяти дней.
Можно ли вписать в полис ОСАГО иностранного гражданина, который тоже будет пользоваться машиной?
Действующее законодательство не ограничивает число лиц, допущенных к управлению транспортом, однако в полисе всего четыре строчки, куда можно вписать водителей. Их гражданство там не указывают. Акцент — на возраст водителя и его стаж.
Если необходимо вписать больше водителей, то можно выбрать вариант без ограничения числа лиц, допущенных к управлению.
Это предусматривает другой коэффициент, поэтому тариф будет выше. Зато не придется вносить изменения в течение года, в случае появления дополнительного лица, допущенного к управлению машиной. Самостоятельно заполнять эти четыре строчки в полисе нельзя, только в страховой организации.
Если машин в собственности несколько, достаточно ли одного полиса?
Нет. Ответственность владельца подлежит страхованию по каждой единице принадлежащих ему транспортных средств.
Если я продаю машину, можно ли передать полис новому владельцу?
Нет. Каждый должен страховать свою ответственность сам.
Будут ли учитываться предыдущие ДТП при заключении полиса?
Тоже нет. Поскольку страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев стало обязательным только с 2023 года, все могут начать жизнь с чистого листа. Аккуратность водителя на дороге учитывают на второй год.
Что такое диагностическая карта и где ее получить?
Это документ, подтверждающий прохождение техосмотра. Наличие карты дает скидку при оформлении полиса. Где ее можно получить, в ГСО точно не ответили, поскольку работа по ОСАГО только началась.
По данным страховщиков, у Ассоциации органов оценки соответствия и контроля по стране 65 центров техосмотра. Получение диагностической карты, по словам представителей ассоциации, стоит от 550 сомов и выше в зависимости от объема двигателя машины.
Если автовладелец уже добровольно застраховал свою ответственность, нужно ли ему получать ОСАГО?
Да. ОСАГО — это обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев перед третьими лицами, а ДСАГО — добровольное. Все добровольные виды страхования идут сверх обязательного.
ДСАГО позволяет самостоятельно выбрать и установить лимиты страховой ответственности перед пострадавшей стороной при ДТП. По ОСАГО лимиты ответственности и тарифов страховых премий утверждены кабмином.
Что делать, если возник страховой случай?
Страхователь обязан уведомить об этом страховщика не позднее пяти рабочих дней и незамедлительно сообщить о дорожно-транспортном происшествии в органы безопасности дорожного движения.
Даже если ДТП незначительное, все равно необходимо вызвать ГУОБДД, чтобы зафиксировать произошедшее и определить вину той или иной стороны.
Возможно, скоро появятся аварийные комиссары, которые будут выезжать на место ДТП.
При наступлении страхового случая реальная выплата будет произведена исходя из фактического вреда, но в пределах лимита ответственности страховой компании. К примеру, за причинение вреда имуществу потерпевших выплатят не более 150 тысяч сомов каждому потерпевшему и не более 450 тысяч сомов всем потерпевшим. Допустим, если пострадавших более трех, то 450 тысяч разделят на всех.
В случае несогласия сторон по оценке причиненного вреда жизни, здоровью и имуществу пострадавшего по закону страхователь, потерпевший или страховщик привлекает независимых экспертов.
Чем отличаются полисы ДСАГО и КАСКО?
Это разные виды страхования. ДСАГО — добровольное страхование гражданской ответственности автовладельца. В случае ДТП ущерб возмещают третьим лицам, пострадавшим по вине владельца полиса. КАСКО — добровольное страхование самого автотранспорта на случай повреждений по различным причинам (угон, взлом и так далее). Эти полисы дополняют друг друга, а не заменяют.
Что делать в случае утери полиса ОСАГО?
Обратиться в страховую компанию, где приобретен полис, для получения копии.