ОСАГО. Ответы на главные вопросы автовладельцев

С начала 2023 года все автовладельцы обязаны застраховать свою гражданско-правовую ответственность. Времени на это дали немного. В случае отсутствия полиса уже с 1 апреля начнут штрафовать. Основные вопросы граждан относительно ОСАГО 24.kg адресовало Государственной страховой организации.

1 Какие документы нужны для получения полиса? Заявление о заключении договора;

Паспорт, военный билет или водительское удостоверение (если страхователем является физическое лицо);

Копия свидетельства о государственной регистрации или перерегистрации юридического лица (если страхователем является юрлицо);

Свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

Диагностическая карта при наличии;

Документ, подтверждающий право владения транспортом, а в случае регистрации его на иное лицо — доверенность с правом отчуждения. Если сведения, указанные в заявлении, изменились, нужно сообщить об этом страховщику в течение трех календарных дней.

2 На какой срок заключается договор? На срок не более 12 месяцев. По согласию сторон договор может заключаться на срок менее года, но не менее пяти дней.

3 Можно ли вписать в полис ОСАГО иностранного гражданина, который тоже будет пользоваться машиной? Действующее законодательство не ограничивает число лиц, допущенных к управлению транспортом, однако в полисе всего четыре строчки, куда можно вписать водителей. Их гражданство там не указывают. Акцент — на возраст водителя и его стаж. Если необходимо вписать больше водителей, то можно выбрать вариант без ограничения числа лиц, допущенных к управлению. Это предусматривает другой коэффициент, поэтому тариф будет выше. Зато не придется вносить изменения в течение года, в случае появления дополнительного лица, допущенного к управлению машиной. Самостоятельно заполнять эти четыре строчки в полисе нельзя, только в страховой организации.

4 Если машин в собственности несколько, достаточно ли одного полиса? Нет. Ответственность владельца подлежит страхованию по каждой единице принадлежащих ему транспортных средств.

5 Если я продаю машину, можно ли передать полис новому владельцу? Нет. Каждый должен страховать свою ответственность сам.

6 Будут ли учитываться предыдущие ДТП при заключении полиса? Тоже нет. Поскольку страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев стало обязательным только с 2023 года, все могут начать жизнь с чистого листа. Аккуратность водителя на дороге учитывают на второй год.

7 Что такое диагностическая карта и где ее получить? Это документ, подтверждающий прохождение техосмотра. Наличие карты дает скидку при оформлении полиса. Где ее можно получить, в ГСО точно не ответили, поскольку работа по ОСАГО только началась. По данным страховщиков, у Ассоциации органов оценки соответствия и контроля по стране 65 центров техосмотра. Получение диагностической карты, по словам представителей ассоциации, стоит от 550 сомов и выше в зависимости от объема двигателя машины.

8 Если автовладелец уже добровольно застраховал свою ответственность, нужно ли ему получать ОСАГО? Да. ОСАГО — это обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев перед третьими лицами, а ДСАГО — добровольное. Все добровольные виды страхования идут сверх обязательного. ДСАГО позволяет самостоятельно выбрать и установить лимиты страховой ответственности перед пострадавшей стороной при ДТП. По ОСАГО лимиты ответственности и тарифов страховых премий утверждены кабмином.

9 Что делать, если возник страховой случай? Страхователь обязан уведомить об этом страховщика не позднее пяти рабочих дней и незамедлительно сообщить о дорожно-транспортном происшествии в органы безопасности дорожного движения. Даже если ДТП незначительное, все равно необходимо вызвать ГУОБДД, чтобы зафиксировать произошедшее и определить вину той или иной стороны. Возможно, скоро появятся аварийные комиссары, которые будут выезжать на место ДТП. При наступлении страхового случая реальная выплата будет произведена исходя из фактического вреда, но в пределах лимита ответственности страховой компании. К примеру, за причинение вреда имуществу потерпевших выплатят не более 150 тысяч сомов каждому потерпевшему и не более 450 тысяч сомов всем потерпевшим. Допустим, если пострадавших более трех, то 450 тысяч разделят на всех. В случае несогласия сторон по оценке причиненного вреда жизни, здоровью и имуществу пострадавшего по закону страхователь, потерпевший или страховщик привлекает независимых экспертов.

10 Чем отличаются полисы ДСАГО и КАСКО? Это разные виды страхования. ДСАГО — добровольное страхование гражданской ответственности автовладельца. В случае ДТП ущерб возмещают третьим лицам, пострадавшим по вине владельца полиса. КАСКО — добровольное страхование самого автотранспорта на случай повреждений по различным причинам (угон, взлом и так далее). Эти полисы дополняют друг друга, а не заменяют.