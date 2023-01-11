Конфликт в Украине. Главные новости 11 января к этому часу

Специальная военная операция России в Украине продолжается больше десяти месяцев. Она началась 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. Кроме того, 30 сентября он подписал указы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, части Херсонской и Запорожской областей.

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Боевые действия* Минобороны России: Фото Минобороны РФ. Расчеты РСЗО «Ураган» Украинские формирования вновь нанесли артиллерийский удар по территории Шебекинского городского округа. В результате ночного обстрела в городе повреждены несколько жилых домов, автомобили и линии электропередачи.

На Лиманском участке идут интенсивные артиллерийский дуэли. Российские войска наносят удары по выявленным позициям ВСУ.

В Соледаре отряды ЧВК «Вагнер» заняли центральные кварталы города и вышли к западным окраинам, фактически замкнув кольцо окружения.

К северу от Бахмута российские войска ведут бои под поселком Красная Гора и развивают наступление на юг.

После небольшой оперативной паузы, последовавшей после взятия Павловки, возобновились боевые действия под Угледаром. Данные Генштаб ВСУ: Фото Roman Chop / AP / Scanpix / LETA. Соледар На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в ряде районов Донецкой области.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в ряде населенных пунктов, в том числе в Веселом, Бахмуте, Майорске.

На Купянском направлении огневое поражение понесли некоторые районы Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Краснопоповка на Луганщине и Терны и Серебрянка Донецкой области.

Армия РФ нанесла 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. *В условиях боевых действий и информационной войны оперативно подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.

Соледар под контролем РФ Фото из Telegram-канала ЧВК Вагнера Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Соледара. Его пресс-служба распространила заявление о взятии Соледара. В коротком тексте заявления есть внутреннее противоречие: в нем одновременно говорится и о контроле над городком, и о боях в нем. «Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», — заявил Евгений Пригожин. Украинские военные о сдаче Соледара пока ничего не говорят.

Лишение гражданства Фото СМИ. Виктор Медведчук Владимир Зеленский лишил Виктора Медведчука, которого называют «кумом Путина», гражданства Украины. Об этом украинский президент заявил в своем традиционном вечернем обращении к гражданам. Вместе с Виктором Медведчуком, которого РФ ранее обменяла на военнопленных, Зеленский лишил гражданства народных депутатов Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. По его словам, «если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия будут соответствующие». В свою очередь Виктор Медведчук заявил, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского». Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказалась предоставить информацию на официальный запрос журналистов о гражданстве оппозиционного политика Виктора Медведчука, ответ аргументировали конфиденциальностью персональных данных.