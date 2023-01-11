Конфликт в Украине. Главные новости 11 января к этому часу

Специальная военная операция России в Украине продолжается больше десяти месяцев. Она началась 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.
21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. Кроме того, 30 сентября он подписал указы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, части Херсонской и Запорожской областей.
24.kg отслеживает ситуацию в Украине и публикует самые важные новости за последние сутки.
Боевые действия*
Минобороны России:
- Украинские формирования вновь нанесли артиллерийский удар по территории Шебекинского городского округа. В результате ночного обстрела в городе повреждены несколько жилых домов, автомобили и линии электропередачи.
- На Лиманском участке идут интенсивные артиллерийский дуэли. Российские войска наносят удары по выявленным позициям ВСУ.
- В Соледаре отряды ЧВК «Вагнер» заняли центральные кварталы города и вышли к западным окраинам, фактически замкнув кольцо окружения.
- К северу от Бахмута российские войска ведут бои под поселком Красная Гора и развивают наступление на юг.
- После небольшой оперативной паузы, последовавшей после взятия Павловки, возобновились боевые действия под Угледаром.
Данные Генштаб ВСУ:
- На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в ряде районов Донецкой области.
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в ряде населенных пунктов, в том числе в Веселом, Бахмуте, Майорске.
- На Купянском направлении огневое поражение понесли некоторые районы Луганской области.
- На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Краснопоповка на Луганщине и Терны и Серебрянка Донецкой области.
- Армия РФ нанесла 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.
- Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
*В условиях боевых действий и информационной войны оперативно подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.
Соледар под контролем РФ
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Соледара.
Его пресс-служба распространила заявление о взятии Соледара. В коротком тексте заявления есть внутреннее противоречие: в нем одновременно говорится и о контроле над городком, и о боях в нем.
«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», — заявил Евгений Пригожин.
Украинские военные о сдаче Соледара пока ничего не говорят.
Лишение гражданства
Владимир Зеленский лишил Виктора Медведчука, которого называют «кумом Путина», гражданства Украины.
Об этом украинский президент заявил в своем традиционном вечернем обращении к гражданам. Вместе с Виктором Медведчуком, которого РФ ранее обменяла на военнопленных, Зеленский лишил гражданства народных депутатов Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
По его словам, «если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и действия будут соответствующие».
В свою очередь Виктор Медведчук заявил, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского».
Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказалась предоставить информацию на официальный запрос журналистов о гражданстве оппозиционного политика Виктора Медведчука, ответ аргументировали конфиденциальностью персональных данных.
В Буче появилась казахская юрта
В Буче установили «юрту несокрушимости» из Казахстана. Власти страны назвали это частной инициативой.
Официальные власти Казахстана не имеют отношения к установке в украинском городе Буче так называемой «юрты несокрушимости» .
По словам представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, строительство юрты профинансировали казахские меценаты. «Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний», — сказал он.
Айбек Смадияров добавил, что государство не может «ни комментировать, ни запрещать» эту частную инициативу.
РИА Новости назвало эту инициативу антироссийской.