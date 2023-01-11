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Общество

В Кыргызстане заработал сайт, предоставляющий информацию о нарушениях ПДД

Запущен правовой портал «Төлөм», предоставляющий информацию о наличии нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

«Проверить наличие штрафов можно по ПИН физического лица/ИНН юридического лица или государственному номеру автомобиля. Через систему можно найти информацию, заполненную вручную инспектором ГУОБДД и УПСМ, о наличии и отсутствии разрешения на тонировку передних боковых стекол авто, а также о штрафах по проекту «Безопасный город», — говорится в сообщении.

Отмечается, что портал создан для информирования граждан не только о наличии правонарушений, но и принятых по ним правовых последствий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255264/
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