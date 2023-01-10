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Общество

В поликлинике Бишкека появился цифровой рентген-аппарат. Кто может обследоваться

Установленный новый цифровой рентген-аппарат в Объединенном центре семейной медицины (ОЦСМ) № 3 начал проводить обследование. Об этом сообщила пресс-служба ФОМС.

По ее данным, пройти обследование могут приписанные и застрахованные пациенты по направлению медработников.

Директор ОЦСМ Мунара Омуралиева отметила, что центр обслуживает почти 100 тысяч
приписанных пациентов. «Раньше нашим докторам приходилось направлять своих пациентов в другие ЦСМ, что создавало много неудобств и для них, и для нас (многие не доходили), теперь мы сможем
оперативно диагностировать, выявлять патологию и, соответственно, принимать решение», — сказала она.

В ФОМС напомнили, что застрахованное население при наличии показаний и направления врача проходят рентген-обследование бесплатно согласно Программе государственных гарантий.
Приписанные, но не застрахованные граждане могут пройти рентген, обследование, оплатив услугу по прейскуранту в кассу ЦСМ.

Новый цифровой рентген-аппарат закуплен Министерством здравоохранения при поддержке ПРООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255252/
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