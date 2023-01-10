Первая партия автобусов для Бишкека пересекла границу с Казахстаном. Видео 24.kg прислал читатель.

По его словам, транспорт пересек границу на КПП «Ак-Тилек».

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максат Нусувалиев подтвердил 24.kg информацию о поступлении первой партии автобусов. «Их еще надо растаможить, пройти другие процедуры, после транспорт выйдет на линии. Прибыло 20 автобусов, остальные еще в Казахстане. Там сложные погодные условия, многие трассы закрыты», — добавил он.

Напомним, из городского бюджета выделили 1 миллиард сомов на приобретение автобусов. Мэрия закупила их у компании Zhongtong Bus Hoiding Co., Ltd. Сообщалось, что транспорт прибудет в страну до конца года.

В начале 2023-го должны поступить еще 124 автобуса, купленных в рамках проекта ЕБРР. Всего по нему приобретут 250 единиц. Кроме того, в рамках проекта АБР закупят 120 электробусов.