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Общество
Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

В Бишкеке сотрудники милиции задержали участников марша за законность

В Бишкеке акция в поддержку активистов и политиков, содержащихся под стражей по делу об организации массовых беспорядков, закончилась задержанием ее участников.

Собравшиеся у здания МВД люди планировали пройти маршем к Дому правительства. По пути шествия сотрудники милиции заставили их убрать плакаты. Не доходя до Старой площади, участников марша задержали, посадили в милицейский автобус и увезли в Первомайское РУВД.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255215/
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