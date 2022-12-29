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Общество

Избивший россиянина мужчина не является сотрудником ГКНБ

Избивший россиянина мужчина не является сотрудником ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Отметим, ранее неизвестный мужчина сбил на машине гражданина России, после избил его. Пострадавший утверждал, что напавший мужчина является сотрудником ГКНБ.

«Указанный гражданин не является сотрудником ГКНБ КР. Пострадавшему необходимо обратиться с заявлением в соответствующие органы», — сообщили в ведомстве.

Отметим, по словам иностранца, инцидент произошел вчера на пересечении улиц Ибраимова и Кулатова. Автомобиль проехал по ноге россиянина, водитель посадил пострадавшего в машину и стал душить. Следы от удушья и перелом ноги зафиксированы медиками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254721/
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