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Общество

В Бишкеке к гостинице «Семетей» на акцию протеста вышли ветераны Вооруженных сил

В Бишкеке ветераны Вооруженных сил вышли на акцию протеста к зданию гостиницы «Семетей». По словам организатора пикета – правозащитника Анвара Сартаева, объект планируют передать управделами президента.

«Мы, ветераны Вооруженных сил, выступаем против этой инициативы, против изъятия военной гостиницы «Семетей» и выселения из нее профильной поликлиники. Зачем управлению делами президента потребовался военный объект с расположенной в ней поликлиникой Минобороны?» — сказал он.

24.kg
Фото 24.kg. Участники пикета

По словам правозащитника, вопрос передачи объекта обсуждается в Министерстве обороны кулуарно. Выйдя на пикет, ветераны рассчитывают на то, что госслужащие открыто и официально озвучат всю имеющуюся информацию. Он также отметил, что за годы независимости военное ведомство и ветераны лишились множества объектов – их продали, передали в аренду либо сократили.

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«В 1993 году мы лишилось Дома офицеров в Бишкеке, был ликвидирован музей имени Панфилова. В 2014 году потеряли свой былой статус Центральный военный госпиталь в селе Беш-Кунгей и военная поликлиника МО КР. Количество койко-мест в военном госпитале сократилось с 300 до 65.

Военнослужащие, ветераны МСЧ и ГПС при ГКНБ, а также члены их семей не имеют своих военно-медицинских лечебных учреждений. В 2017 году Фонд госимущества принял решение о передаче гостиницы «Семетей» с расположенной в ней военной поликлиникой в пользу ГП «Мулк». Тогда нам удалось отстоять этот объект», — подчеркнул он.

Отметим, в середине декабря глава центра государственно-частного партнерства Санжар Болотов сообщил о планируемой реконструкции гостиницы «Семетей». По его словам, есть компании, которые заинтересованы в реализации проекта. О передаче здания в чье-либо ведение не сообщалось.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254572/
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