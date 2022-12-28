С начала года в Кыргызстане трансформировано больше 4,3 тысячи гектаров земли

С начала 2022 года в Кыргызстане трансформировано больше 4,3 тысячи гектаров земли. Об этом на пресс-конференции сообщил директор службы земельных ресурсов Абдулат Мырзаев.

«Приняты 38 постановлений кабинета министров, которыми 4 тысячи 339,35 гектара земель трансформированы из одной категории в другую», — сказал он.

4 тысячи 21 гектар трансформированы для строительства индивидуальных жилых домов, в том числе 3 тысячи 143 гектара — под строительство города Асмана.

9,9 гектара трансформированы для строительства ЛЭП, 20,78 гектара — под строительство стадиона, 79 гектаров — под строительство ГЭС, 130,39 гектара — под промышленность и 79,09 гектара земель — для размещения логистических центров.

По словам директора ведомства, с начала года на рассмотрение службы земельных ресурсов поступило 94 материала по переводу земель из одной категории в другую. По результатам экспертизы 43 дела возвращены в местные государственные администрации на доработку. На рассмотрении службы находятся 13 дел.