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Общество

Законопроект об изъятии имущества для госнужд разработали НПО Кыргызстана

В Министерстве сельского хозяйства прошло обсуждение проекта Закона КР «Об изъятии недвижимого имущества для общественных и государственных нужд». Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

Она отметила, что несколько лет назад фонд совместно с «Интербилим-Ош» разработали положение об изъятии имущества, в котором прописали все процедуры и внесли в правительство. Но им ответили, что будет разработан соответствующий законопроект.

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«В итоге представили закон из четырех статей, переписанных из Земельного кодекса. Конечно, так не должно быть. В итоге мы вновь переработали свое положение уже в законопроект. Его и обсуждали», — сказала Калича Умуралиева.

Правозащитница добавила, что многие жители так называемого «золотого квадрата» выступают против подобного нормативного акта, опасаясь остаться без имущества.

«Но механизм изъятия земель существует давно. Конституция предусматривает, что принудительное прекращение права собственности возможно только по двум основаниям: с согласия владельца или по решению суда. Содержатся подобные нормы в Земельном и Гражданском кодексах. Проблема в том, что до сих пор не определены механизмы и процедуры изъятия, что приводит к нарушению прав собственников. Этот закон позволит защищать их права. Например, мы вписали норму, что если в Генплане изъятия нет, то его и не должно быть, так как это должно планироваться заранее. Собственникам направляются уведомления, работают межведомственые комиссии», — отметила она.

По словам Каличи Умуралиевой, подобные нормативно-правовые акты есть и в других странах, и они не противоречат международным нормам.

Напомним, предложенный весной Министерством сельского хозяйства новый порядок изъятия или выкупа земельных участков для государственных и общественных нужд вызвал шквал критики, а в Бишкеке даже начали сбор подписей против принятия закона. В итоге ведомство решило не продвигать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254551/
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