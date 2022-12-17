Цеха Бишкекского штамповочного завода временно передали ОАО «Кыргызиндустрия»

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил государственное предприятие «Бишкекский штамповочный завод». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Акылбек Жапаров осмотрел производственные помещения и ознакомился с выпускаемой продукцией.

В пресс-службе отметили, что решением кабмина производственные цеха завода переданы во временное пользование открытому акционерному обществу «Кыргызиндустрия» для обеспечения модернизации промышленности и эффективного управления государственными активами, а также для реализации государственных программ и задач республиканского значения, оказания государственной поддержки социально значимым проектам и инициативам.

На территории завода функционирует ряд проектов, реализуемых открытым акционерным обществом «Кыргызиндустрия».

В частности, глава кабмина ознакомился с деятельностью ОсОО «Кыргызтопчу», где налажено производство швейной фурнитуры путем организации производственной линии по изготовлению застежек-молний и пуговиц, «Кыргызтемирмык» по производству гвоздей, «Кыргызэлектроника» по производству вычислительной техники и микроэлектроники, многофункциональных устройств, «Кыргызбетонкурулуш, где производят полный ассортимент домостроительных панелей.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность успешной реализации проектов, запущенных в рамках финансирования открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» в целях развития промышленного потенциала страны.

Отметим, в январе 2022 года решением кабинета министров создано открытое акционерное общество «Кыргызиндустрия» со стопроцентным участием государства и уставным капиталом в 1 миллиард сомов.