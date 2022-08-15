23:32
USD 89.51
EUR 97.50
RUB 0.97
Общество

Мэрия Бишкека рассматривает вопрос о закрытии всех уличных киосков

Мэрия Бишкека рассматривает вопрос о завершении договоров аренды с владельцами уличных киосков. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, сейчас в центре города проводятся работы по демонтажу таких точек продаж.

«В дальнейшем на центральных улицах столицы планируется установка унифицированных павильонов, которые гармонично впишутся в архитектуру города. Эскизы новых павильонов сегодня находятся на стадии утверждения», — добавили в мэрии.

Одним из первых демонтированных киосков в центре Бишкека стал павильон рядом с кинотеатром «Ала-Тоо».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242420/
просмотров: 4221
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека проверил работу городских служб. Какие поручения даны
Акылбек Жапаров: Бишкек должен стать локомотивом нашей экономики
Перенос автовокзалов. Мэрия Бишкека ответила перевозчикам
Сколько лучей на новом флаге? Пользователи соцсетей и власти продолжают спорить
На бирже труда на улице Толстого установили пункт центра занятости
На площади Ала-Тоо установили юрты. Там проходит ярмарка
Как власти удивляли горожан. Топ-11 событий года в Бишкеке
Территория Бишкека увеличится почти в три раза
На площади Ала-Тоо реконструируют кабину роты почетного караула
Новый год на пороге. Мэрия Бишкека перешла на усиленный режим работы
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстан возвращается редкая птица, которая не&nbsp;гнездилась почти полвека В Кыргызстан возвращается редкая птица, которая не гнездилась почти полвека
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Не&nbsp;так, как в&nbsp;дорамах. Кыргызстанец Адилет Исмаилов о&nbsp;жизни в&nbsp;Южной Корее Не так, как в дорамах. Кыргызстанец Адилет Исмаилов о жизни в Южной Корее
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
19 марта, вторник
23:24
За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 72...
22:54
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
22:49
МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
22:22
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются
22:15
Ничего страшного. Директор института сейсмологии о землетрясении в Бишкеке