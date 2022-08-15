Мэрия Бишкека рассматривает вопрос о закрытии всех уличных киосков

Мэрия Бишкека рассматривает вопрос о завершении договоров аренды с владельцами уличных киосков. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, сейчас в центре города проводятся работы по демонтажу таких точек продаж.

«В дальнейшем на центральных улицах столицы планируется установка унифицированных павильонов, которые гармонично впишутся в архитектуру города. Эскизы новых павильонов сегодня находятся на стадии утверждения», — добавили в мэрии.

Одним из первых демонтированных киосков в центре Бишкека стал павильон рядом с кинотеатром «Ала-Тоо».