Конфликт в Украине. Главные новости 15 августа к этому часу

Боевые действия в Украине продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

24.kg отслеживает ситуацию в Украине и публикует самые важные новости за последние сутки.

Боевые действия*

Брифинг Министерства обороны России:

В районе Золочева Харьковской области высокоточным оружием поражен пункт дислокации иностранных наемников. Убиты более ста «боевиков из Польши и Германии», еще более 50 ранены.

Авиационным ударом в районе Белогорки и Лозового в Херсонской области убиты «более 160 националистов» 63-й механизированной бригады ВСУ.

В Угледаре, Водяном и Доброволье в ДНР убиты «более 260 националистов» 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ.

Средствами ПВО сбиты три украинских беспилотника и перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня.

Фото Nacho Doce/Reuters/Scanpix/LETA. Украинские военнослужащие в машине с разбитыми окнами в Краматорске

Обстрелы городов и поселков

— Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 365 боеприпасов. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В результате пострадали 56 домов в городах и поселках Донбасса и 9 объектов гражданской инфраструктуры.

— Российские военные обстреляли Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель региональной администрации Валентин Резниченко. Никопольский район атаковали с «Градов». В Никополь прилетели 20 реактивных снарядов. Разрушены склады, цеха и административное помещение промышленного предприятия.

— Вновь под обстрел попал город Николаев. Повреждены учебное заведение и гостиница в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших, сообщили в администрации области.

Сводка Института изучения войны (ISW) в Вашингтоне:

Организация выделила шесть основных географических группировок российских войск и других подконтрольных РФ сил:

Северо-восток Харьковской области: «как минимум частично» войска Западного военного округа. Войск для крупного наступления недостаточно. Линия Изюм — Славянск: преимущественно «добровольческие» батальоны, некоторые части Восточного военного округа. Поскольку добровольческие батальоны слабо обучены и не дотягивают до штатной численности, это направление для российского командования не приоритетно. Участок Северск — Лисичанск: части Центрального военного округа, дополненные подразделениями самопровозглашенных республик. На участке объявленная российским командованием «оперативная пауза» закончилась, войска возобновили попытки наступления. Бахмут: ЧВК Вагнера, отдельные части Западного военного округа и ЛНР. Бойцы «Вагнера» участвовали в большинстве недавних захватов на этом участке, в частности во взятии Углегорской ТЭС. Авдеевка — Донецк: части ДНР. Юг: самая неоднородная группировка. Основу российских войск в Запорожской и Херсонской областях изначально составляли части Южного военного округа. Но в ожидании украинского контрнаступления сюда перебросили части Восточного военного округа, ВДВ и Росгвардии.

Фото @sashakots. Танк ДНР ведет огонь в районе села Пески, Донбасс

Удар по Крымскому мосту

Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко, передает РИА Новости. Он снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

* В условиях боевых действий и информационной войны оперативно подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.