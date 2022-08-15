Конфликт в Украине. Главные новости 15 августа к этому часу

Боевые действия в Украине продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.
24.kg отслеживает ситуацию в Украине и публикует самые важные новости за последние сутки.
Боевые действия*
Брифинг Министерства обороны России:
- В районе Золочева Харьковской области высокоточным оружием поражен пункт дислокации иностранных наемников. Убиты более ста «боевиков из Польши и Германии», еще более 50 ранены.
- Авиационным ударом в районе Белогорки и Лозового в Херсонской области убиты «более 160 националистов» 63-й механизированной бригады ВСУ.
- В Угледаре, Водяном и Доброволье в ДНР убиты «более 260 националистов» 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ.
- Средствами ПВО сбиты три украинских беспилотника и перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня.
Обстрелы городов и поселков
— Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 365 боеприпасов. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В результате пострадали 56 домов в городах и поселках Донбасса и 9 объектов гражданской инфраструктуры.
— Российские военные обстреляли Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель региональной администрации Валентин Резниченко. Никопольский район атаковали с «Градов». В Никополь прилетели 20 реактивных снарядов. Разрушены склады, цеха и административное помещение промышленного предприятия.
— Вновь под обстрел попал город Николаев. Повреждены учебное заведение и гостиница в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших, сообщили в администрации области.
Сводка Института изучения войны (ISW) в Вашингтоне:
Организация выделила шесть основных географических группировок российских войск и других подконтрольных РФ сил:
- Северо-восток Харьковской области: «как минимум частично» войска Западного военного округа. Войск для крупного наступления недостаточно.
- Линия Изюм — Славянск: преимущественно «добровольческие» батальоны, некоторые части Восточного военного округа. Поскольку добровольческие батальоны слабо обучены и не дотягивают до штатной численности, это направление для российского командования не приоритетно.
- Участок Северск — Лисичанск: части Центрального военного округа, дополненные подразделениями самопровозглашенных республик. На участке объявленная российским командованием «оперативная пауза» закончилась, войска возобновили попытки наступления.
- Бахмут: ЧВК Вагнера, отдельные части Западного военного округа и ЛНР. Бойцы «Вагнера» участвовали в большинстве недавних захватов на этом участке, в частности во взятии Углегорской ТЭС.
- Авдеевка — Донецк: части ДНР.
- Юг: самая неоднородная группировка. Основу российских войск в Запорожской и Херсонской областях изначально составляли части Южного военного округа. Но в ожидании украинского контрнаступления сюда перебросили части Восточного военного округа, ВДВ и Росгвардии.
Удар по Крымскому мосту
Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко, передает РИА Новости. Он снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
* В условиях боевых действий и информационной войны оперативно подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС
Вокруг Запорожской АЭС, постоянно подвергающейся обстрелам со стороны украинской армии, следует объявить режим тишины, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это отрезвило бы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — отметил Владимир Рогов.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в том числе для террористов — российские военные ее охраняют.
Переговоры России и Украины
Израиль по-прежнему готов выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной. Об этом в интервью «Известиям» заявил спецпредставитель израильского МИДа Алон Лави. По его словам, у РФ и Израиля сохраняются «честный разговор» и «открытые каналы связи».
Отвечая на вопрос, готов ли Израиль помочь в организации встречи российской и украинской сторон, дипломат уточнил: «Израиль всегда рядом». «Израиль всегда готов и желает помочь снизить уровень насилия в мире любым способом, который другие страны посчитают целесообразным», — подчеркнул представитель израильского МИД.
О референдуме в Украине
Министерство обороны Великобритании сообщило, что «вполне вероятно, что Москва существенно продвинулась вперед в планировании референдума (в Донецкой народной республике. — Прим. 24.kg), хотя до сих пор неясно, было ли принято окончательное решение о его проведении». Кремль, скорее всего, расценит неспособность российских военных полностью оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине, считают в британском военном ведомстве. Пока значительная часть территории Донецкой области по-прежнему под контролем Украины.