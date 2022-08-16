С начала года фермеры получили льготных кредитов на 4,2 миллиарда сомов

С начала года в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 10» фермерам выдано 7 тысяч 795 кредитов на 4 миллиарда 237,6 миллиона сомов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства.

В том числе на растениеводство выдано 2 тысячи 762 займа на 1,1 миллиарда сомов, животноводство — 4 тысячи 771 кредит на 2,3 миллиарда сомов. Кроме того, еще 262 займа на 775,8 миллиона сомов получено на переработку сельскохозяйственной продукции.

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 10» предусматривается выделение из бюджета 520 миллионов сомов. Деньги направляются на субсидирование процентных ставок по сельхозкредитам в коммерческих банках. При этом для коммерческих банков установлены четкие требования по льготному кредитованию.