16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
- 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, № 2, отрезки улиц Горького, Фатьянова, улица Чокморова, № 246, жилмассив «Нур», село Маевка (улицы Набережная, Полевая, Новая, Тепличная, Ала-Арчинская, Молодежная, Арычная);
- 9.30-19.00 — улицы Огонбаева, № 208, Гоголя, № 127, 127а, 127б, Суюмбаева, № 142;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Фере, Сеченова, Маяковского, Витебской, переулок Зайсанский,
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Актан, Щербет, Эр-Тайлак, Ак-Марал, Репина, Валдайская, Термечикова, Сандык-Тор), «Ынтымак» (улицы Арча-Бешик, Тогузак, Сыдыгалиева, Садырбаева), отрезок улицы Кулиева, новостройки «Мыскал», «Тендик», «Максат», «Тынчтык», «Умут», жилмассив «Колмо» (улица Тынчтык).
Аламединский РЭС
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9.00-17.00 — село Гроздь, МТФ, жилмассивы «Учкун», «Кырман», села Аламедин (улицы Чугуева, Панфилова, Школьная, Алма-Атинская, Горького, Гоголя, Логвиненко, Чернышевского, Набережная, Проскурякова, Фабричная, тупики Кавказский, Фабричный), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Восточная), Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Чапаева, Северная, Боконбаева, Угловая, Манаса, Таласская, Мичурина, Мамыркалиева), Кызыл-Берлик (улица Кызыл-Берлик).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Терт-Кель (улица Новая, Центральная), поселок Зеленый (улица Центральная), села Кунтуу (улицы Заводская, Проектируемая, Сейдесенбаева, Исмаила, тупики Момунжанова, Касым), Заря (улицы Пушкина, Юбилейная, Сокулукская, Молодежная, Новая, Гагарина, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал), Сокулук (улицы Торговая, 50 лет Октября), Первомайское (улицы Комсомольская, Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Восточная, Мичурина, Первомайская), город Шопоков (улицы Железнодорожная, Полевая, переулок Железнодорожный), села Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Луговая, Речная, Железнодорожная, Ленинградская, Солнечная, Полевая, Победы, Московская, Набережная, Кирова, переулок Железнодорожный);
- 10.00-17.00 — села Камышановка (улицы Больничная, Фрунзе, Спортивная, Чуйская, Фрунзе, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Мира, Школьная, Комсомольская, Молодежная, Пионерская, Восточная), Нижнечуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Киевская, Аэродромная, Дачная, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, переулок Зеленый), Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселок Северный.
Московский РЭС
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9.00-17.00 — села Александровка (улица Октябрьская), Сретенка (улица Крупской, школа).
Панфиловский РЭС
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9.00-17.00 — село Чалдыбар (улица Подгорная).
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Белинского, Кожомбердиева, Комсомольская), село Орто-Суу;
- 13.00-17.00 — город Кара-Балта (западный квартал, № 1-11).
Кантский РЭС
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8.00-17.00 — село Хунчи (улица Ленина).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Буденовка, поселок Кен-Булун (улицы Ленина, № 62-134; Пушкина, № 2-16, Гагарина, № 1-15).
Токмокский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмок (1-й микрорайон, № 6, 3-й микрорайон, общежитие «Весна», спорткомплекс «Касиет»).
Чуйский РЭС
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8.00-17.00 — села Жаны-Турмуш (улицы Чымкентская, Челюскина), Интернат, Жаны-Жол (улица Интернатская).
Кеминский РЭС
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9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Жданова), Жаны-Жол (улица Центральная).