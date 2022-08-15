Юные велогонщики из Бишкека заняли 11 призовых мест на международном турнире

Воспитанники Бишкекской детско-юношеской школы олимпийского резерва по бильярдному и велосипедному спорту заняли 11 призовых мест на международном турнире в Алматы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Велогонка VISA Tour of World Class Almaty состоялась в начале августа. Турнир проводился среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. В нем участвовали около 2 тысяч человек из 10 стран. Кыргызстан представили 11 спортсменов в возрасте 12-17 лет.

По итогам соревнования бишкекские спортсмены завоевали четыре золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Обладателями первых мест в разных дисциплинах и возрастных категориях стали Сардорбек Макткаримов, Елизавета Шереметова, Евгения Березовская и Александр Дядичкин.

Вторые места у Шахруха Маткаримова, Алимины Чаловов, Мухамед-Али Маткаримова, Данияра Велямова и Вадима Козлова. Кирилл Сафронов и Эрлан Оролов заняли третьи места.