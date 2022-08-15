Экспозиция Кыргызстана стала лучшей на туристическом шоу в Южной Корее

В Корее завершилось международное туристическое шоу 2022 — KITS. Кыргызстан получил Гран-при как лучший организатор выставки. Об этом сообщает Фонд развития и поддержки туризма.

В шоу участвовали Оман, Шри-Ланка, Таджикистан, Колумбия, Кыргызстан. Посетители выставки отметили интересный формат подачи информации о Кыргызстане. Наша делегация рассказала о красоте страны и ее туристических возможностях. Презентацию сопровождали картины Самата Ишенбекова, а также видеоролики на корейском языке.

Экспозиция, которую представила наша страна, была признана самой интересной и информативной на шоу.

«Мы получили очень хорошие отзывы на туристическом шоу. Очень многие его участники, а это почти 400 туркомпаний, 140 из которых работают на внешний туризм, отметили хороший туристический потенциал Кыргызской Республики и выразили готовность отправлять к нам туристов», — сказал управляющий директор фонда Кайрат Итибаев.