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Общество

Подготовка школ Бишкека к новому учебному году завершается

Строительные работы в рамках подготовки школ и детских садов Бишкека к новому учебному году на стадии завершения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На 2022 год по статье «Капитальный ремонт» из городского бюджета предусмотрено выделение 138 миллионов сомов на ремонт 48 объектов образования. Сотрудники управления образования проверили, как идут работы.

«В ходе комиссионного обхода осмотрены образовательные учреждения и прилегающие к школам территории. На сегодня учреждения готовы к приему учеников, текущие и косметические ремонтные работы завершаются», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242361/
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