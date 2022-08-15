СOVID-19. За неделю в Кыргызстане зарегистрировали 527 случаев

В Кыргызстане за неделю — с 8 по 14 августа зарегистрировали 527 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщил департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, получают амбулаторное лечение 389 человек, госпитализированных — 138.

Число выявленных заболевших снизилось. Неделей раньше зарегистрировали 895 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии.

За 7 месяцев и 14 дней 2022 года всего зарегистрировали 20 тысяч 450 случаев COVID-19, из них 90,2 процента подтвержденных лабораторно и 9,8 процента подтвержденных клинико-эпидемиологически.