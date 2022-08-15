Кыргызская делегация приняла участие на встрече гунно-тюркских народов в Венгрии

В Венгрии с 12 по 14 августа прошел курултай гунно-тюркских народов. Кыргызстан на встрече представила делегация из 30 спортсменов и деятелей культуры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

На курултай приехали представители тюркских организаций из Турции, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Болгарии, Монголии и России. Были представлены археологические и антропологические сокровища сарматов, аварцев и гуннов, а также самая большая в мире разборная юрта имени Атиллы.