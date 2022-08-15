За неделю в Кыргызстане выявлено 17 тысяч 391 нарушение ПДД

В Кыргызстане за минувшую неделю выявлено 17 тысяч 391 нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

По его данным, в том числе за превышение водителями установленной скорости движения — 3 тысячи 519; управление автомобилем без соответствующих документов — 203; нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 5 тысяч 151; невыполнение водителем требований сотрудников ГУОБДД об остановке транспортного средства — 15; автохулиганство — 8; нарушение Правил дорожного движения пешеходами — 1 тысяча 10; управление машиной, переоборудованной без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел — 81; невыполнение требований дорожных знаков, разметки проезжей части дороги — 5 тысяч 256; управление водителем авто с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей — 47; управление водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения — 267.

Поставлено на штрафную стоянку 875 автомобилей.

В ведомстве напоминают, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование Правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.