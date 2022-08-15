Кинокластер «Иссык-Куль — озеро мира» впервые пройдет в Кыргызстане. Об этом сообщил координатор проекта Талантбек Толобеков.

По его словам, новый формат кинокластера организован Союзом кинематографистов Российской Федерации, Союзом кинематографистов Кыргызстана и Центральноазиатской академией кинематографических искусств «Ак илбирс» и проводится при поддержке кабинета министров.

Планируются проведение круглого стола на тему современной киноиндустрии Евразии, презентаций проектов кыргызских кинематографистов, кинопоказов и подписание соглашений о сотрудничестве.

«Идея проекта родилась на полях Евразийского экономического форума в Бишкеке, когда представители киноиндустрии России и Кыргызстана решили объединить усилия и сделать шаг, направленный на восстановление плодотворных профессиональных и творческих связей между кинематографистами наших стран, тем самым декларируя и поддерживая курс на глобальную интеграцию в рамках евразийского пространства», — сказал Талантбек Толобеков.

Кинокластер — ежегодный мультимедийный проект, сочетающий различные виды активностей (в том числе в виртуальном пространстве), полезный для максимально широкого круга специалистов киноиндустрии.