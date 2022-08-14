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Общество

Ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием поздравили чиновники

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Августовский отмечает 100-летие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

«Поздравил ветерана первый заместитель главы Первомайского района Жээнбек Осмоналиев. В честь 100-летнего юбилея он вручил поздравительное письмо от имени акима района и сертификат на материальную помощь. Также матпомощь передали от администрации одного из торговых центров столицы», — говорится в сообщении.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Анатолию Августовскому исполнилось 100 лет


Чиновник пожелал юбиляру здоровья, выразил огромную благодарность за героические боевые подвиги.

Анатолий Августовский с 1941 по 1945 год проходил военную службу в войсках МВД НКВД. После войны работал начальником отдела материально-технического снабжения Ошского предприятия электрических сетей. За свои заслуги награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и юбилейными медалями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242301/
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