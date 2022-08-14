Иван Лапшин о том, зачем учит кыргызский и что разочаровало в Бишкеке

С началом боевых действий в Украине Россию покинули десятки тысяч граждан. Одним из направлений, куда россияне отправились, стал Кыргызстан. Здесь они обживаются, погружаются в местную культуру, адаптируются и изучают кыргызский язык.

Журналист 24.kg встретилась с Иваном Лапшиным и поинтересовалась, зачем он изучает наш язык и с какими сложностями сталкивается.

— Страна мне известна, регион тоже. Хотел приехать раньше, но началась пандемия коронавируса и границы закрылись. Хотел увидеть Иссык-Куль. Знал, что здесь более демократично, чем в соседних странах.

— Какие у вас были первые впечатления о стране?

— Приехал в Бишкек в конце марта вместе с женой и тремя котами. Было очень мало зелени. Буквально через две недели все расцвело. Мне кажется, это самый зеленый город, в котором я жил.

— Почему решили выучить кыргызский язык?

— Мы начали путешествовать не только по близлежащим местам, как Ала-Арчинское и Аламединское ущелья, но и по регионам. Съездили в Джалал-Абад. Там совершенно другая природа, другие люди. Тогда я решил учить кыргызский, хотя бы на минимальном уровне. Потому что в регионах больше говорят на кыргызском, чем на русском.

— Очень нравятся. Они открытые. Появилось очень много знакомых. До отъезда из России не думал, что я такой общительный человек. В Санкт-Петербурге, откуда приехал, сложно было знакомиться. Здесь хотят с тобой поговорить, просто потому что ты интересный.

Нравится национальная кухня. Она довольно аутентичная. Боорсоки — это моя любовь. Чалап, жарма — обожаю. Как я жил без них. Иван Лапшин

— Что вас разочаровало?

— Бюрократия. Сервис тоже вызывает вопросы. Чтобы заказать что-то, нужно звонить в компанию. Нет приложений.

Я боюсь с людьми разговаривать по телефону. Здесь это как будто обязательное условие. Боюсь маршруток. Мне кажется это небезопасный вид транспорта. Передвигаюсь на троллейбусе, либо пешком.

Есть разрушенные тротуары. Где-то начали ремонт, но не завершают. На улице Кивской, например. Когда мы приехали там был асфальт. Потом его не стало. Его до сих пор нет.

Инфраструктура не учитывает интересы велосипедистов. Думаю, это упущение местных властей. Потому что Бишкек — идеальный город для велопроката. С прямыми улицами, зеленый. А велодорожки нарисованы на тротуаре и начинаются из ниоткуда и упираются в никуда. Но в целом в столице довольно комфортно. Мне нравится.

Хороший пример для местных

О том, что среди россиян кыргызский язык вызывает интерес, говорит и основатель и руководитель языковых курсов «Тил Клаб» Гульмира Дюшеева.

По ее словам, релоканты стремятся изучать местный язык для налаживания бизнеса в Кыргызстане и для того, чтобы им легче было общаться.

Обучаясь кыргызскому, не успев приехать и обустроиться в чужой стране, они подают хороший пример для бишкекчан. Гульмира Дюшеева

«Работать с мотивированными россиянами легко. Когда человек мотивирован, заинтересован, есть желание выучить новый язык, все получается легко. Перед приездом они изучали страну, решились приехать и освоить местный язык. Это здорово», — добавила она.

В языковом центре обучают по европейским стандартам. Есть три основных уровня начинающий (А1—А2), средний (В1—В2), продолжающий (С1-С2).

«Иностранцы в основном проходят три уровня, до В1. В результате они учатся поддерживать разговор на повседневные темы», — сказала Гульмира Дюшеева.