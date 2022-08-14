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Общество

15 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улица Ауэзова — ВБЧК);
  • 10.00-13.00 — отрезки улиц Огонбаева, Ереванской, Абдумомунова, переулок Таллинский;
  • 9.30-16.00 — 4-й микрорайон, 6б;
  • 9.30-11.00 — улица Байтика Баатыра,  1, 1а, 1б, 1в, 3, 3б;
  • 10.30-13.00 — 7-й микрорайон,  17-22, 23/2, 23/3, 26;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Исанова, Тоголока Молдо, Пушкина;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Каракумской, Якутской;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Кулатова, Актюбинской, Фатьянова, Толстого, улица Уметалиева, 11, жилмассивы «Тынчтык», «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улица Бос-Болток), «Нур», отрезки улиц Кокчетавской, Кызыл-Кийской, Ганди, Васильева, Тулебердиева, переулки Караванский, Тихвинский, Акталинский;
  • 9.00-18.00 — новостройка «Мажурум Тал» (улицы Чалдыбар, Кырк-Чоро, Дзержинского);
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, новостройка «Жениш»);
  • 14.00-17.00 — село Маевка (улицы Молодой Гвардии, Родниковая, Кара-Суйская, Веселая, переулок Южный).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Октябрьское, I отделение (улицы Школьная, Лермонтова, 60 лет Кыргызстана, Молодежная, Герцена, Почтовая, Садыкбека, Фабричная, Парковая), Аламедин (улицы Чугуева, Панфилова, Алма-Атинская, Гоголя, Горького, Школьная, Логвиненко, Фабричная, Чернышевского, Набережная, Проскурякова, тупики Кавказский, Фабричный), Байтик (улицы Байтик, Береговая, жилмассив «Байтик»), Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го партсъезда), Лебединовка (проспект Победы, улицы Боконбаева, Ошская, Нарынская, Комсомольская, Сельская), Арашан (улицы Заречная, Молдобекова), дачи Таш-Добо.

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Средняя, Институтская, Набережная, Заречная), села Манас (улицы Атбашинская, Высоцкого, Проектируемая, Дружбы, дом/вагон птицефабрики), Сокулук (улицы Индустриальная, Краснодарская), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улицы Ала-Арчинская, Проектируемая, Досиева, Жакшылык, Биримдик, Белек), Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружбы), город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Линейная, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Новая, Первомайская, Победы, Кирова, Чехова, Достук, Тургенева, Степная, Ленина, Промышленная, Космонавтов, Репина, Лермонтова, переулок Зеленый);
  • 12.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, станция «Кормовик»), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая);
  • 9.30-17.00 — села Национальное (улицы Новая, Московская, Ключевая-1, Садовая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улица Кайназарова).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улица Октябрьская), Сретенка (улица Крупской, школа), Садовое (улица Энгельса, МТФ-3, ОКХ имени Энгельса), Петровка (улицы Центральная, Шевченко);
  • 8.00-18.30 — села Ак-Башат, Темен-Суу (часть).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — Каинды (улицы Строительная, Кривенко, Трудовая, Набережная, Карбышева, Семафорная, переулок Западный).

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Пушкина, Крылова, 8 Марта, Садовая, Кожомбердиева, Комсомольская, Краснодарская, Крупской, Чкалова, Московская, Чернышевского, Северная, переулок Садовый), село Сосновка, дачи.

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — Кант (детский сад № 32, автобаза).

Чуйский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Кара-Добо (улица Почтовая), Интернат (улица Интернат).

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — Орловка (улица Фрунзе), села Чым-Коргон (улица Орозалиева), Тар-Суу (улица Алиева), Жаны-Жол (улица Центральная).

3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — Талас (улица Советская), села Кызыл-Октябрь (улица Соорбек), Озгоруш (улица Манас), Боо-Терек, Кызыл-Адыр, Чимкент, Жоон-Добо, Кок-Сай, Уч-Коргон (улица Шарипа Аке), Ак-Таш (водокачка);
  • 9.30-17.00 — села Кум-Арык, Орто-Арык, Ак-Коргон (улица Кенжегара).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242215/
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