15 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улица Ауэзова — ВБЧК);

10.00-13.00 — отрезки улиц Огонбаева, Ереванской, Абдумомунова, переулок Таллинский;

9.30-16.00 — 4-й микрорайон, 6б;

9.30-11.00 — улица Байтика Баатыра, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3б;

10.30-13.00 — 7-й микрорайон, 17-22, 23/2, 23/3, 26;

13.00-17.00 — отрезки улиц Исанова, Тоголока Молдо, Пушкина;

9.00-13.00 — отрезки улиц Каракумской, Якутской;

9.00-17.00 — отрезки улиц Кулатова, Актюбинской, Фатьянова, Толстого, улица Уметалиева, 11, жилмассивы «Тынчтык», «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улица Бос-Болток), «Нур», отрезки улиц Кокчетавской, Кызыл-Кийской, Ганди, Васильева, Тулебердиева, переулки Караванский, Тихвинский, Акталинский;

9.00-18.00 — новостройка «Мажурум Тал» (улицы Чалдыбар, Кырк-Чоро, Дзержинского);

9.00-14.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, новостройка «Жениш»);

14.00-17.00 — село Маевка (улицы Молодой Гвардии, Родниковая, Кара-Суйская, Веселая, переулок Южный).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Октябрьское, I отделение (улицы Школьная, Лермонтова, 60 лет Кыргызстана, Молодежная, Герцена, Почтовая, Садыкбека, Фабричная, Парковая), Аламедин (улицы Чугуева, Панфилова, Алма-Атинская, Гоголя, Горького, Школьная, Логвиненко, Фабричная, Чернышевского, Набережная, Проскурякова, тупики Кавказский, Фабричный), Байтик (улицы Байтик, Береговая, жилмассив «Байтик»), Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го партсъезда), Лебединовка (проспект Победы, улицы Боконбаева, Ошская, Нарынская, Комсомольская, Сельская), Арашан (улицы Заречная, Молдобекова), дачи Таш-Добо.

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Средняя, Институтская, Набережная, Заречная), села Манас (улицы Атбашинская, Высоцкого, Проектируемая, Дружбы, дом/вагон птицефабрики), Сокулук (улицы Индустриальная, Краснодарская), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улицы Ала-Арчинская, Проектируемая, Досиева, Жакшылык, Биримдик, Белек), Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружбы), город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Линейная, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Новая, Первомайская, Победы, Кирова, Чехова, Достук, Тургенева, Степная, Ленина, Промышленная, Космонавтов, Репина, Лермонтова, переулок Зеленый);

12.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, станция «Кормовик»), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая);

9.30-17.00 — села Национальное (улицы Новая, Московская, Ключевая-1, Садовая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улица Кайназарова).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Октябрьская), Сретенка (улица Крупской, школа), Садовое (улица Энгельса, МТФ-3, ОКХ имени Энгельса), Петровка (улицы Центральная, Шевченко);

8.00-18.30 — села Ак-Башат, Темен-Суу (часть).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — Каинды (улицы Строительная, Кривенко, Трудовая, Набережная, Карбышева, Семафорная, переулок Западный).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Пушкина, Крылова, 8 Марта, Садовая, Кожомбердиева, Комсомольская, Краснодарская, Крупской, Чкалова, Московская, Чернышевского, Северная, переулок Садовый), село Сосновка, дачи.

Кантский РЭС

8.00-17.00 — Кант (детский сад № 32, автобаза).

Чуйский РЭС

8.00-17.00 — села Кара-Добо (улица Почтовая), Интернат (улица Интернат).

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — Орловка (улица Фрунзе), села Чым-Коргон (улица Орозалиева), Тар-Суу (улица Алиева), Жаны-Жол (улица Центральная).

3 Таласская область Таласская область