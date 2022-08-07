В Украине живет немало кыргызов. Большинство из них остались в стране, несмотря на происходящие события и военные действия. Один из них — Абдураим Рыскулов, тренер по боксу, который почти 30 лет назад переехал в Украину. Он сейчас живет под Киевом в городке Белогородка, в нескольких километрах от теперь уже печально известной Бучи, чьи фотографии с убитыми мирными жителями на улицах облетели весь мир.

В интервью кыргызский украинец, как он сам называет себя, Абдураим Рыскулов рассказал о становлении гражданской политической нации, о жизни в Украине и как события последнего полугода сплотили население, несмотря на этническую и религиозную принадлежность.

По его словам, в Украине проживает довольно много уроженцев КР, которые, не забывая, что они кыргызы, любят свой новый дом и готовы защищать его.

Фото из личного архива. С супругой Татьяной

«Слушай, я как раз еду на днях в Западную Украину, во Львов, где, как многие считают, живут националисты и нацисты. Давай я тебе оттуда запишу видео, как я хожу по улице, и никто даже не обращает внимания на то, что я кыргыз», — так начался наш первый разговор с Абдураимом байке.

Позже он с досадой будет рассказывать, как часто и много приходится спорить с земляками и родственниками из Кыргызстана, которые уверены: стоит человеку другой национальности в Украине выйти на улицу, его убивают...

В Украину Абдураим Рыскулов впервые попал более 40 лет назад, служил здесь в армии, отучился в Сельскохозяйственной академии, женился, даже стал депутатом районной рады (аналог районного кенеша в Кыргызстане. — Прим. 24.kg). Сейчас тренирует детей, ведет небольшой бизнес и на общественных началах является советником главы местной администрации.

В Черниговскую область Украины 20-летний рядовой Рыскулов приехал из села Караван (рядом с городом Кызыл-Кией) 28 октября 1980 года служить в знаменитом на весь союз учебном центре «Десна».

«Мы выехали 20 октября поездом. Приехали, а здесь снег по колено, а мы одеты легко, у нас же еще тепло было, как летом. Замерзли... Увидел тогда впервые сосны, удивлялся как зимой, когда вокруг снег лежит, деревья могут быть зеленые. Ну, я привык к арче у нас в горах, а она же не такая высокая», — вспоминает Абдураим Рыскулов.

После армии он остался в Украине, отучился на зоотехника и после академии по распределению попал в Черниговскую область. Там и женился.

«Татьяна украинка, она полтавчанка, — о супруге Абдураим Рыскулов говорит с нежностью. — Вначале мои родители немного повозмущались, мол, почему украинка. Но недолго, да и я не поддавался на эти разговоры. Она потом со мной переехала в Кыргызстан, работала в школе, в садике. Мы поженились в 1989 году. Уже 33 года вместе».

Фото из личного архива. Абдураим Рыскулов с семьей

У пары двое взрослых детей — сын и дочь. Оба живут в Швеции.

«Когда началась война, конечно, они звали нас к себе. Я сказал нет, я — кыргызский украинец, буду защищать Украину! А они мой характер знают, не стали спорить. Ну как я поеду туда?» — говорит Абдураим Рыскулов.

Тут мои воспитанники сейчас многие воюют. Даже одна девочка, моя боксерка, воюет. Друзья, знакомые. Раньше в любой момент, когда мне нужна была помощь, они мне помогали. Как я могу их бросить, уйти? Нет, это не про меня. Абдураим Рыскулов

В Украину семья переехала в 1995 году, Абдураим Рыскулов сразу нашел работу на агроферме. Сейчас у него свой небольшой магазин, 17 лет назад в Белогородке открыл боксерский клуб. Вначале, говорит, тренировал ребят и девочек бесплатно, сейчас уже при поддержке сельчан ему стали платить.

Об этой поддержке и добром отношении со стороны украинцев мужчина говорит постоянно. Этот распространившийся по территории СНГ стереотип о нацизме и агрессивном национализме в Украине заставляет каждый раз его будто оправдывать своих соотечественников.

В 2005 году Абдураим Рыскулов стал депутатом рады Киево-Святошинского района. От своего городка по мажоритарке прошел. У нас 26 тысяч жителей, 13 кандидатов по мажоритарной системе. И я прошел!«

Подумайте, если бы украинцы были националистами, то стал бы я депутатом? Мне бы, наверное, сказали: «Ты кто такой? Мы за своих лучше будем голосовать». Абдураим Рыскулов

«И я особо на кампанию не тратился. Мой слоган был: «Здоровье детей — это будущее государства». Тут многие знают, кто я, что делаю, поэтому и голосовали», — отмечает Абдураим Рыскулов.

«Война началась еще в 2014 году, когда аннексировали Крым, когда Донбасс отделился. Тогда на востоке Украины погиб один из моих воспитанников — Саша Саенко, 21 год ему был всего. Он у меня пять лет занимался боксом, а я его еще до этого знал. Соседями были», — вспоминает Абдураим Рыскулов.

С тех пор каждый год в Киеве Абдураим Рыскулов проводит боксерский турнир в память об Александре Саенко.

По его словам, отец Александра сам пришел к тренеру по боксу и попросил помочь: сына не брали в армию из-за плоскостопия. Абдураим Рыскулов отмечает, что и сейчас, и восемь лет назад многие молодые украинцы выступали добровольцами — сами без повестки решали идти и защищать свою страну.

24 февраля 2022 года Абдураим байке был с воспитанницей в Луцке — это город в Западной Украине в 400 километрах от Киева. В эти дни там шел чемпионат по боксу. Его воспитанница прошла в полуфинал, и в 8.00 должно было состояться взвешивание спортсменок перед соревнованием. А в 7.00 начали бомбить Украину.

«В километрах 4-5 от нас была военная часть. По ней начали наносить удары. Я сразу же сел в машину, посадил свою воспитанницу, и мы поехали в Белогородку. Все дороги в западном направлении были забиты, на всех заправках очереди. А в нашу сторону — мы двигались на восток — дорога вообще пустая... Потом они бомбили Бучу, там была такая пыль, такой шум. Когда бомбили, весь наш дом трясся. Мы видели, как бомбили Бучу, Ирпень. Мы совсем рядом, по прямой от нашего дома километров 6-7. До нашего поселка российские войска не дошли: тут небольшой крюк, и река пересекает дорогу. А мост через эту реку наши взорвали. Я до сих пор не могу поехать в Бучу, я помню этот городок до войны, и пока хочу его помнить именно таким. Слишком больно будет все это увидеть...»

У Абдураима Рыскулова в военных действиях уже погибли знакомые и коллеги.

«Тем, кто поддерживает Россию, просто задумайтесь: в Оше, Джалал-Абаде, в Ноокатском районе много узбеков. И Узбекистан — это огромная страна, с населением по численности во много раз превосходящим Кыргызстан. И теперь представьте, что они захотят присвоить себе Джалал-Абад или Ош, потому что там проживает много узбеков. Мы бы тоже не отдали бы эти земли, мы так же воевали бы за них, как воюет Украина с 2014 года. Война, скорее всего, быстро не закончится. Но после этого испытания народ Украины стал более сплоченным, мы начали друг другу больше помогать. И я уверен, что мы победим!» — говорит Абдураим Рыскулов.